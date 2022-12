Segunda vuelta 2022: ¿cómo saber si tengo multas electorales?

La segunda vuelta por las Elecciones Regionales 2022 está muy cerca. El momento de que los peruanos y las peruanas vuelvan a las urnas a elegir a sus autoridades será el domingo 4 de diciembre.

Por ello, es importante recordar que emitir tu voto no solo es un deber cívico, sino también una obligación por ley. Si decides no hacerlo, tendrás que pagar una multa que variará de acuerdo a tu nivel socioeconómico, es decir, si eres considerado no pobre, pobre o pobre extremo. Esta clasificación se realiza de acuerdo al distrito que aparece en tu DNI.

¿Cuánto es el monto de una multa electoral?

De acuerdo a la Ley 28859, las multas que deberás pagar si no participas en las Elecciones 2022 son las siguientes:

S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el INEI.

S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

No olvides que, si no cumples tu deber electoral en las dos vueltas de una elección presidencial, serás multado dos veces.

¿Cómo saber si tengo multas electorales?

Ingresa al siguiente link del Jurado Nacional de Elecciones.

Inserta tu número de DNI y acepta los términos y condiciones del sistema.

Revisa si tienes multas electorales.

¿Qué pasa si no pago una multa electoral?