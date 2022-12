Pobladores queman Fiscalía de Huanta, con personal adentro, tras liberación de presuntos asesinos

Más de 100 pobladores de Huanta, Ayacucho, bloquearon e incendiaron el acceso a la sede de la Fiscalía provincial. Los manifestantes reclamaban que fiscales de esta dependencia habían liberado a los presuntos asesinos de Daniel Quispe Bautista, un escolar que murió en manos de sus propios compañeros de colegio.

Los adolescentes sindicados como autores del crimen son menores de edad y fueron puestos en libertad, ya que el delito no fue cometido en flagrancia. Los familiares de la víctima, según Tv Perú, hicieron un llamado a la población y a comuneros del lugar para acudir al edificio y reclamar justicia.

Aproximadamente a las 8.00 a. m. del jueves 1 de diciembre, los protestantes impidieron la entrada de los trabajadores de la sede fiscal, incluyendo a los que laboran en el área civil y de familia, quienes son los encargados de investigar el caso de Daniel Quispe.

Minutos después, los pobladores comenzaron a lanzar piedras logrando reventar la puerta principal del establecimiento, que está hecha de vidrio. Debido al ataque, el personal y los usuarios que se encontraban adentro tuvieron que protegerse debajo de los escritorios.

Los protestantes vandalizaron equipos de la Fiscalía provincial de Huanta y dañaron carpetas fiscales de casos de violencia familiar. Foto: Elías Navarro

Luego, quemaron llantas cerca de los ingresos principales, lo que generó un fuerte incendio. Es así que las personas que se encontraban al interior no pudieron abandonar el local y fueron afectadas por el humo.

“En un momento intentamos abrir un poco una de las rejas porque nos estábamos ahogando, pero se dieron cuenta (los protestantes) y comenzaron a gritar “nadie sale” ,”los vamos a quemar”. Comenzaron a meter palos y también la reja comenzó a arder”, dijo para La República una de las afectadas que labora en la dependencia de medicina legal.

De acuerdo a testigos que se encontraban en la zona, la presencia policial fue escasa , ya que solo se apersonaron tres efectivos, quienes fueron rápidamente superados en número por los manifestantes.

Como consecuencia de la protesta, 2 personas resultaron heridas . Una de ellas, el vigilante del establecimiento, salió sangrando de la dependencia, luego de ser impactado por una piedra en la cabeza.

La PNP pudo recuperar el control de la sede de la Fiscalía, luego de enfrentarse con los manifestantes. Foto: Elías Navarro,

Finalmente, las autoridades llamaron a la compañía de bomberos para apagar el incendio y la Policía pudo recuperar el control de la Fiscalía provincial.

“Ya no hay nadie (dentro del local) y lo han quemado todo. Las carpetas fiscales, los equipos... No sé por qué tienen que atacar materiales de otros casos, que son casos de violación, violencia familiar. Queman esos papeles y se pierde toda la información. Van a afectar miles de casos, no sé por qué deben actuar con ese vandalismo”, dijo la trabajadora de medicina legal.