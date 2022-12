Arequipa: directora del hospital Honorio Delgado habría sido secuestrada por trabajadores de salud

La Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía tuvieron que intervenir para que la directora encargada del hospital Honorio Delgado Espinoza, Alida Huamán García, acepte la resolución efectuada por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), que permite que 107 trabajadores reasignados laboren en el referido nosocomio.

Desde tempranas horas de este jueves 1 de diciembre, los reasignados acudieron a la dirección para entregar sus cartas de presentación y sus resoluciones de reasignación firmadas por el gerente de Salud, Christian Nova, para que Huamán disponga su desplazamiento a las áreas que les corresponde.

Con el fin de llegar a un acuerdo, hoy a las 9.00 a. m. el personal médico sostuvo una reunión con la directora y parte de su equipo de gestión en el auditorio. Huamán explicó a los reasignados que presentó a la Geresa la nulidad de sus desplazamientos. Esta decisión habría motivado a que el personal de salud retuviera a Huamán Castro en el interior del auditorio por más de una hora.

Bajo este panorama, los agentes de la comisaría de Palacio Viejo, junto a la fiscal de Prevención de Delitos, Cecilia Ampuero, intervinieron el nosocomio y rescataron a Alida Huamán.

Luego de mantener nuevamente una reunión, la fiscal señaló a La República que la directora encargada firmó un acta de exhortación en la que se compromete a cumplir la resolución de reasignación de trabajadores de las unidades ejecutoras, ya que, de no realizarlo, estaría inmersa en el delito de desobediencia a la autoridad.

“Ella está cometiendo una desobediencia a la autoridad. He exhortado a la directora para que solucione el problema, le he exhortado a los manifestantes para que no hagan desorden y a la Policía para controlar el orden público. Espero que mañana les reasigne su plaza y todos estén tranquilos”, finalizó Cecilia Ampuero.