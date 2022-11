Transeúntes frustran secuestro de escolar en Nuevo Chimbote

Intento de secuestro en Nuevo Chimbote (región Áncash). En la tarde del 29 de noviembre, a través de sus redes sociales, la I. E. RSF Yugoslavia puso en conocimiento de la comunidad que uno de sus alumnos del nivel secundario se libró de ser raptado.

De acuerdo al comunicado de la institución educativa, el hecho se registró a la altura del óvalo La Familia, aproximadamente, a las 4 p. m.

Sin embargo, fue necesaria la intervención de los transeúntes para frustrar la situación de plagio . “La rápida intervención de las personas ha logrado ayudar e impedir que lo suban a un automóvil de lunas polarizadas y así han frustrado el secuestro”, se lee en la misiva.

Comunciado del colegio. Foto: I. E. Yugoslavia

Al finalizar el mensaje, la dirección del colegio Yugoslavia exhortó a los padres de familia a estar pendientes del cuidado de sus hijos, sobre todo, de los del nivel primario. “(...) No demoren en recogerlos, no los dejen pasada la hora de salida y no permitan que los recojan personas ajenas, menos que se vayan solos a su hogar”, concluyó.

El caso ya se encuentra en investigación, a cargo de la Policía Nacional del Perú.