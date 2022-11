LAP admite que no acabará nuevo terminal de aeropuerto en el año 2025

El accidente del viernes 18 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez paralizó el transporte aéreo en el país y dejó en evidencia que la actual infraestructura es insuficiente. Tenemos malas noticias. La solución no será rápida.

En 2018, la compañía Lima Airport Partners (LAP), que administra el aeropuerto desde 2001, presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) un Programa de Desarrollo Aeroportuario (PDA), en el que estimó que el nuevo terminal aeroportuario -que proyectó entregar en 2025- tendría la capacidad de alojar a 37 millones de pasajeros.

Sin embargo, recientemente, en un oficio del 10 de noviembre de este año, LAP comunicó al MTC que el contrato vigente “no prevé ningún número determinado de pasajeros en base al cual el nuevo terminal deba ser diseñado y construido”, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso este periódico.

Tragedia. El accidente de los bomberos desnudó las carencias del aeropuerto Jorge Chávez.

Es decir, la empresa deslindó de la responsabilidad de abastecimiento del nuevo terminal. Ya no serán 37 millones de pasajeros.

“Los aeropuertos se miden por niveles de servicio y no por la cantidad de pasajeros que llevan. En el contrato no dice que tengamos que cumplir con una demanda determinada de pasajeros. Nosotros tenemos que cumplir con niveles de servicios”, explicó la representante de LAP, Lorena Trelles.

También argumentó que el documento presentado en 2018 no es de carácter contractual. Sin embargo, sí es un documento técnico anexado al contrato original.

Precisando las fechas

LAP reconoció a La República que no podrá cumplir sus propias expectativas para 2025, fecha para la que está estipulada la entrega del megaproyecto. Ahora será un proceso gradual.

Para inicios del 2025, el nuevo terminal aeroportuario tendrá capacidad solo para 27.7 millones de pasajeros. Y recién para el primer trimestre del 2026, la capacidad alcanzaría los 37.7 millones.

Esto se debería a que las obras se iniciaron en 2020, cuando debió registrarse en 2011.

“El espacio que tenemos para el terminal es flexible. Tiene espacios a los lados para poder crecer en el tiempo, de acuerdo con la demanda. En 2025 vamos a entregar un terminal, y conforme vaya creciendo la demanda, el procesador va a crecer”, precisó Trelles.

Lima Airport Partners se ampara en el Programa de Desarrollo Aeroportuario (PDA) presentado al MTC en 2021. En este documento, LAP redujo sus propias expectativas.

Mientras que en 2018 proyectaba un abastecimiento de 37 millones de pasajeros para 2025 y 43 millones para 2035, en el nuevo documento aspiran a llegar a la primera meta recién para el 2030. Gran diferencia.

Insuficiente. El accidente del viernes 18 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez paralizó todos los vuelos previstos.

No solo se trata de números

Con ese argumento, la empresa afirma que, incluso, está adelantando inversión para poder cumplir la expectativa cuanto antes: “LAP ha adelantado inversión que estaba prevista para el 2030 y en 2026 ya tendremos un gran terminal que atienda 37.7 millones de pasajeros”, confirmó la vocera de LAP.

Lo que no menciona es que esa fue, desde un inicio, la estimación correcta para la entrega de 2025.

La compañía justifica los últimos cambios en el análisis pospandemia. “Antes de la pandemia, en 2019, LAP movilizaba alrededor de 23 millones de pasajeros. Esa fue la capacidad máxima desde 2001. Pero en 2020 (por los protocolos aplicados durante la emergencia sanitaria), llegamos solo a 7 millones de pasajeros. En 2021 fueron 10 millones y este año esperamos cerrar con 18 millones de pasajeros. Es decir, no estamos llegando a las cifras prepandemia”, apuntó Lorena Trelles, de LAP.

Ese no fue el único cambio planteado ese año. También propusieron que el nuevo terminal funcione de manera dual. Es decir, que la nueva pista de aterrizaje funcione junto a la actual. Pero este nuevo funcionamiento no contemplaba aumentar la capacidad del aeropuerto. El cambio no fue aceptado por el MTC.

“A pesar de que Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) señaló que teníamos la potestad de decidir operar con uno o más terminales. LAP ha acatado la decisión del MTC de operar en 2025 con un solo terminal. En ese contexto, estamos construyendo un terminal que va a poder atender la demanda del 2025″, dijo la vocera de LAP.

La supuesta demanda del 2025 la ha definido la misma empresa, guiándose en las cifras prepandemia.

Lo cierto es que el Estado pierde. A este le corresponde el 46% de los ingresos del aeropuerto Jorge Chávez. Y al no contar con la capacidad estimada desde un inicio, dejarán de contar, también, con esos ingresos.

Para 2021, LAP disminuyó la cifra de pasajeros que recibiría el nuevo terminal, el entonces director del Proyecto de Ampliación del Aeropuerto, Antón Aramayo, siguió afirmando a los medios de comunicación que la capacidad sería de 37 millones de pasajeros para el 2025.

“El nuevo terminal de pasajeros, que se construye cerca del actual terminal en la provincia del Callao, entrará en funcionamiento en 2025, con un área de 180,000 metros cuadrados y capacidad para atender a 37 millones de pasajeros al año a partir de esa fecha”, declaró a la agencia de noticias Antón Aramayo, quien estuvo en el cargo hasta junio de este año.

Además, la propia LAP, mediante su cuenta de Twitter, difundió la misma afirmación: “El director del proyecto de ampliación del Jorge Chávez, Antón Aramayo, explicó que la inversión permitirá fortalecer el terminal actual y que junto al nuevo terminal sumarán un total de 270,000 m² con capacidad para 37 millones de pasajeras/os a partir de 2025″.

Aramayo fue sustituido por el ingeniero William Fullerton.

Pero la tragedia del 18 de noviembre, también expuso que desde el Estado se han cometido fallas que lastran la modernización del aeropuerto Jorge Chávez.

En julio de este año, la fecha prevista era enero del 2025

El 2 de julio de este año, durante una visita a la construcción del nuevo terminal aeroportuario, LAP informó al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, que la infraestructura entraría en funcionamiento en enero del 2025.

En esa oportunidad, el gerente general de LAP, Juan José Salmón, confirmó la fecha: “Empezar a operar el aeropuerto según lo establece el contrato de concesión es un compromiso que siempre ha mantenido LAP con el MTC para que el Perú pueda tener un aeropuerto completamente nuevo en enero del 2025″, dijo Salmón.

Luego del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, Ositrán reclamó a LAP la culminación de la construcción de la segunda pista de aterrizaje para enero del 2023.

La palabra

Lorena Trelles, vocera de LAP

“Los aeropuertos se miden por niveles de servicio y no por la cantidad de pasajeros que llegan. El contrato no dice que tengamos que cumplir con una demanda determinada de pasajeros”.

Carta de LAP al MTC

Contrato “no prevé ningún número determinado de pasajeros” para el nuevo terminal, le dice la empresa LAP al MTC.