Pelícano enfermo permaneció 24 horas en vía antes de morir: vecinos se mostraron preocupados

La caída de un pelícano enfermo en una urbanización del distrito de San Juan de Miraflores causó mucha preocupación y alarma entre los vecinos ante la alerta sanitaria por la gripe aviar. Según información de La República, el animal fue encontrado este último 29 de noviembre en la puerta de un ciudadano.

Uno de los ciudadanos mencionó que estuvo horas dentro de su vivienda, ya que no podía salir ante un posible contagio de la influenza H5N1. “Ha sonado mi puerta. He estado esclavizado, no he podido salir ni soltar a mis animalitos. Recién, la prensa ha venido y con eso las autoridades. Ya el animal estaba 24 horas”, dijo.

Otra residente indicó que estaban “aterrados y asustados por la situación” . “Hemos tenido la obligación de salir porque estábamos encerrados con nuestros animales”, sostuvo.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) acudió al llamado de la zona e inició con la fumigación de urgencia, para así evitar una propagación del virus.

Algunos moradores pidieron que se atiendan los pedidos con urgencia, ya que hubo niños expuestos a este animal.

Durante este 30 de noviembre, el Gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria en Perú por 90 días. Según las prohibiciones dadas , el ciudadano debe tomar en cuenta lo siguiente: