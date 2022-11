La declaratoria de emergencia por influenza aviar H5N1, establecida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), pone en alerta no solo a los empresarios avícolas, sino a la población general, pues es posible que esta enfermedad se transmita a personas.

Por ello, La República conversó con Leslie Soto, médico infectólogo y directivo del Colegio Médico del Perú, quién brindó una serie de recomendaciones para evitar los contagios en ciudadanos.

“La gripe aviar es una enfermedad que se encuentra principalmente en las aves; sin embargo, cabe la posibilidad de que las personas puedan contagiarse si tienen contacto directo con las heces o fluidos de estos animales”, detalló.

Gripe aviar en Perú: ¿qué recomendaciones seguir para evitar el contagio de esta enfermedad?

1. Evitar acudir a la playa. “Como la gripe aviar se encuentra en las aves silvestres, lo recomendable es no ir a esas zonas, no tocar a las aves, usar botas y guantes”, explicó.

2. En caso trabajes en el entorno marino, es fundamental usar elementos de protección y limpiar los productos y herramientas que uses.

3. Emplear pediluvios a fin de desinfectar la suela de los zapatos.

4. Por ahora, no se deberá optar por el uso de mascarillas. Se espera controlar la enfermedad.

En caso de sentir malestar, se recomienda tomar paracetamol, guardar reposo y acudir a un establecimiento de salud. “Si la persona presenta dolor muscular, dolor de cabeza o secreción nasal, y, después de 48 horas, estos síntomas continúan, entonces, debe ir de forma urgente a un centro médico”, exhortó el especialista.

Si un trabajador esta en la granja donde hay aves sospechosas y no maneja medidas de bioseguridad como usar botas o guantes, entonces, podrá contagiarse. Foto: AFP

Respecto a las personas dedicadas a la crianza doméstica de aves, la médico veterinario zootecnista Connie Gallardo Vel, responsable de investigación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, manifestó para La República que es primordial tomar medidas de bioseguridad al manipular a las aves.

“Si las aves no han sido vacunadas contra enfermedades de tipo respiratorio, entonces, serán más susceptibles a contagiarse. Esto representa un problema para la crianza de aves de traspatio, porque las grandes granjas sí llevan un control de las vacunas”, explicó.

Si un trabajador está en una granja donde hay aves con sospecha de la enfermedad y no maneja medidas de bioseguridad, como usar botas o guantes, entonces, podrá contagiarse. “Los zapatos y cualquier superficie que tenga contacto directo con heces o fluidos servirá como medio de transporte del virus”, detalló.

En ese sentido, recomendó a las personas que realizan crianza de aves en su hogar que, en caso de que sospechen que uno de sus animales porta el virus, deben separarlo y avisar inmediatamente al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para que la entidad acuda a realizar las pruebas respectivas.

Además, recomendó no consumir a las aves domésticas con gripe aviar o con sospecha de poseer esta enfermedad. “La recomendación de no ingerirlas no viene porque la persona se podría contagiar, sino porque la manipulación para sacrificar al animal y lo que esto implica hace que el virus se disemine con facilidad”, precisó.

Sin embargo, si deben consumirlas por necesidad, la especialista indicó que es fundamental cocinar al animal a una temperatura mayor a 70°, pues, de esa forma, se inactiva el virus.

Por último, enfatizó en usar una ropa reservada únicamente para la crianza de las aves, guantes, botas y lavarse las manos y zonas expuestas al terminar la actividad.