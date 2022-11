Familia Paredes Atencio estafa con más de 60.000 soles y estaría en busca de nueva víctima

Henry Gian Piere Paredes Atencio (33), junto con su hermana y su madre, vivieron por casi dos años en un amplio departamento ubicado en Surco. Sin embargo, en todo ese periodo, ellos solo pagaron una de las garantías y dos meses de alquiler. De acuerdo con la parte afectada, esta familia les debe más de 66.690 soles de renta. Asimismo, han estafado al menos a tres propietarios y han huido sin saldar las cuentas. Sus víctimas advierten de que estos morosos inquilinos ya estarían en un nuevo ‘hogar’ o en busca de uno para ejecutar los mismos mecanismos de fraude.

En junio de este año, La República sacó un primer informe acerca de esta peligrosa familia, que por entonces ya debía 11.400 dólares. Los deudores no desalojaron el predio hasta hace unas cuantas semanas atrás. Para ser exactos, lo hicieron el jueves 10 de noviembre, cuando Gian Piere Paredes dejó las llaves en la recepción del condominio.

Es preciso indicar que, antes de ello, estos cuestionados inquilinos fueron desocupando el domicilio en horas de la madrugada y faltando pocos días para la citación judicial, según la información proporcionada por los afectados, tanto vecinos como los dueños del inmueble.

Henry Gian Piere Paredes Atencio. Foto: Playwood.pe/Instagram

PUEDES VER: Joven de 25 años llevó su celular a reparar y lo detuvieron por tener pornografía infantil

¿Quiénes son los Paredes Atencio y cómo operan?

Esta familia se dedica a rentar departamentos, usualmente ubicados en zonas residenciales de Surco, como Camacho, y cuyos alquileres bordean los 900 dólares. Una vez instalados, ya no hay vuelta atrás, puesto que tratarán de quedarse en dicho predio el mayor tiempo posible sin pagar el alquiler, la luz o el mantenimiento.

Gian Piere Paredes Atencio es el rostro principal y es él quien firma el contrato de alquiler. Se presenta como un joven emprendedor que trabaja para un negocio que se dedica a la venta de muebles. Según los últimos propietarios, este hombre aparenta ser temeroso y bastante tranquilo. Incluso, para convencerlos de que sería un buen inquilino, llamó a su jefe para que lo recomiende.

Henry Gian Piere Paredes Atencio (33). Foto: difusión

“Es increíble. El chico tiene una cara de sano, incluso se ponía todo tímido”, recordó una de las afectadas cuando el acusado llegó a la segunda conciliación para que desalojen el piso.

A pesar de dicha apariencia, nunca acató ninguno de los acuerdos tomados en dichas citas. Ni siquiera la dejó volver a entrar al domicilio cuando estaba estipulado dentro de los acuerdos. “Yo lo vi al él como si estuviera temeroso, como si dijera ‘ahora sí ya me metí en problemas’, pero ¡no! Es una actuación, porque él no cumplió con nada. Nunca me dejó entrar al departamento porque decía que su mamá era muy celosa de sus espacios, pero ¿qué espacios si ese departamento lo compró mi mamá hace 18 años con su plata? De verdad, una familia de terror”.

Extracto de una de las conciliaciones entre Gian Piere Paredes Atencio y su última víctima. El documento establece que los propietarios pueden ingresar a su bien. Sin embargo, ello nunca sucedió. Foto: captura de conciliación

Extraños vecinos

Las otras integrantes de la familia son María Cristina Atencio Trujillo y Marycriss Ávalos Atencio (20), la madre y la hermana de Gian Piere, respectivamente. De acuerdo con sus últimos vecinos, ellas nunca salían del inmueble y, en general, ninguno de estos inquilinos ventilaba los espacios ni limpiaba los excrementos de sus animales. De esta manera, las moscas se acumulaban y generaban molestias entre el resto de los residentes del condominio.

“Eran misteriosos, porque ponían cortinas que las agarraban con ganchos, no como las normales. Pusieron como un biombo en la ventana que tapaba su parte (del área común), todo misterioso, rarísimos. Al comienzo todo era amical por el tema de la convivencia y vivir tranquilos como estamos acostumbrados, pero no entendían y ya te cansabas”, rememoró uno de los moradores.

María Cristina Atencio Trujillo, madre de Gian Piere Paredes. Según uno de los entrevistados, esta mujer solía ser conflictiva. Foto: difusión

Además, otro de los principales problemas era el de los ruidos que se filtraban por diferentes áreas comunes. De acuerdo con el testigo, era usual escuchar los gritos y golpes dentro del departamento a tal punto que se tenía que llamar a serenazgo para prevenir que las peleas desencadenen algo más grave. Gian Piere agrediría psicológica y físicamente a su hermana.

¿Cómo logran alquilar departamentos a pesar de su historial?

Conforme a las víctimas, los Paredes Atencio ya habrían realizado estos fraudes con al menos tres personas más, por lo que fueron desalojados a la fuerza por los vecinos de una de sus anteriores viviendas, también localizada en Surco.

A pesar de esta trayectoria, la familia logró conseguir un nuevo hogar y, con ello, una nueva víctima. Según la versión de los moradores de un anterior edificio, los estafadores tendrían contactos dentro de la empresa inmobiliaria Remax, ya que la otra hermana de Gian Piere, Chriss Marylin Paredes Atencio, fue asesora de esta corporación y se habría encargado de recomendarlos con una colega suya.

Primer Reporte de Crédito Infocorp. Este documento fue entregado por la corredora Remax, con la que trabajó la última familia afectada. Se puede observar la fecha (29 de marzo) y que en el primer punto no se visibiliza ningún indicador tipo semáforo. Foto: captura de reporte de crédito de Infocorp

Esta trabajadora, quien laboró con las últimas víctimas, no consideró a Gian Piere Paredes como un peligro, pese a que en su reporte de crédito de Infocorp aparece como una persona morosa y con una deuda.

Cabe destacar que la corredora les envió un informe en el que dicho monto no es muy visible, a diferencia del que pudo obtener la defensa de los agraviados, puesto que este último contaba con un indicador tipo semáforo en la primera hoja, en el que se califica al joven como alguien que “tiende a pagar mal”.

Segundo reporte de crédito de Infocorp, obtenido por la defensa de los propietarios en la fecha 2 de octubre del 2021. Se puede observar que en el primer punto cuenta con un indicador tipo semáforo. Foto: captura de reporte de crédito de Infocorp

En comunicación con Equifax, se informó que ambos reportes contienen la misma deuda y que posiblemente estos fueron obtenidos a través de canales diferentes.

¿Cómo protegerse de los inquilinos morosos y qué hacer si no quieren desocupar tu inmueble?

Para evitar este tipo de casos, se debe tener un contrato bien redactado con la evaluación del inquilino. Aquí se debe adjuntar información que demuestre que el arrendatario tiene solvencia para pagar.

“Lamentablemente, muchos propietarios son responsables de la situación que viven, pues no evalúan correctamente o copian y pegan un contrato de arrendamiento”, sostuvo Carlos Chueca, abogado de Inquilinos Morosos SAC, durante una entrevista pasada con este medio.

Si, a pesar de contar con un contrato bastante claro, los inquilinos no desalojan, se tiene que presentar una carta notarial al arrendatario indicando la deuda vigente. El reclamo, según el especialista en temas inmobiliarios, se puede hacer desde los dos meses y medio.

En el caso de que no se obtenga una respuesta positiva, el agraviado tendrá que recurrir a un proceso judicial, el cual puede durar varios años. Al final, todo dependerá del contrato que se tenga, pero el juicio de desalojo más corto puede llegar a los ocho meses.