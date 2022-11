Anciana queda en la calle tras incendiarse su vivienda en Piura

Un lamentable incendio registrado en la calle Portugal, del asentamiento López Albújar, en el distrito Veintiséis de Octubre (Piura), dejó a una anciana en la calle, tras la pérdida de su vivienda en este accidente.

Se trata de Exilda Camacho Escobar, de 78 años, quien dijo que, luego de estar preparando sus alimentos en una cocina artesanal en horas de la tarde del martes 29 de noviembre, salió por un momento a la calle y, tras regresar, encontró su vivienda en vuelta en llamas.

Bomberos intentaron apagar las llamas de vivienda de anciana. Foto: Noticias Piura3.0

Según las investigaciones, el siniestro habría sido originado por una chispa que salió de dicha cocina artesanal en la que la adulta mayor preparaba sus alimentos.

Se conoció que, en dicha vivienda, se encontraba gran cantidad de material de reciclaje, por lo que se presume que la damnificada se desempeñaba en dicho trabajo.

“Espero que las autoridades no me dejen sol. He perdido todo. Necesito que me ayuden, me he quedado sin nada”, exclamó Exilda Camacho.