Lambayeque: Poder Judicial ordena captura de electo consejero regional Juan Pablo Horna

Mediante un documento dirigido al jefe de la División Nacional de Requisitorias de la Policía, el Poder Judicial ordenó la inmediata ubicación y captura del electo consejero regional de Lambayeque por el partido Alianza para el Progreso (APP), Juan Pablo Horna Santa Cruz.

Según el oficio del 24 de noviembre de 2022, el exfuncionario es investigado por ser el presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio de la Gerencia Regional de Transportes de Lambayeque (GRTC) y del ciudadano Julio Seminario Vite.

La medida fue emitida por el juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), Dante Cajusol Santisteban, quien cursó su solicitud a la Policía Judicial, a fin de que se ejecute la búsqueda a nivel nacional y captura de la elegida autoridad regional .

Piden dejar sin efecto medida legal

Juan Carlos Contreras, abogado de Juan Pablo Horna, consideró que la medida judicial es irregular y arbitraria debido que su patrocinado no fue notificado en su domicilio real conforme figura en su documento de identidad para la audiencia de juicio oral del 24 de noviembre de 2022

“Este hecho motivó que mi patrocinado no asista a la audiencia de juicio oral, situación que no ha podido ser evitada, por cuanto no tomó conocimiento de la audiencia. Este hecho imposibilitó que esté presente y ejerza su derecho de defensa y evitar que se le declare reo contumaz y se dicte orden de captura”, dijo el abogado.

El letrado aseveró que Juan Pablo Horna participó en todas las diligencias que comprende las etapas de investigación preparatoria e intermedia. “ No queremos pensar que existan otros intereses ocultos que busquen perjudicar la imagen y trayectoria de mi patrocinado por lo que esperamos que esta medida arbitraria se deje sin efecto”, remarcó Contreras.

El caso

La República tuvo acceso a la acusación fiscal, en la que se indica que, el 3 de marzo del 2015, Seminario Vite fue impedido de ingresar a la GRTC por orden del entonces gerente Juan Pablo Horna Santa Cruz. Aunque el denunciante consiguió acceder tras indicar que no iba a la Gerencia, sino a la Oficina de Control Institucional, fue sacado por el personal de vigilancia por mandato del imputado.

La orden fue emitida por el titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal. Foto: La República

La decisión del gerente se habría debido a que Seminario Vite, en condición de abogado, patrocinó a un trabajador que reclamaba a la mencionada entidad se cumpla con el pago de sus haberes. El Ministerio Público pide ocho meses de pena privativa de libertad para Horna Santa Cruz y una reparación civil de S/ 800 (S/ 400 para cada de las partes agraviadas en el caso.