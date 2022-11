Marina de Guerra instó a la población a no tener contacto con aves heridas tras brote de gripe aviar

Luego de que se detectara un brote de gripe aviar en el Perú y que ello sería la causa de las más de 5.000 aves halladas muertas en el litoral peruano, el CDC emitió una alerta epidemiológica hacia todos los centros de salud del país, mientras que Senasa indicó que todos los centros avícolas también deben tomar las precauciones del caso.

“El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió una alerta epidemiológica (AE 028-2022), el 24 de noviembre, dirigida al personal de los establecimientos de salud del país, ante la notificación de epizootia de influenza aviar en el litoral peruano, con la finalidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica e intensificar las medidas de prevención y control”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú instó a la población a tener cuidado al momento de acudir a las playas del litoral y brindó algunas recomendaciones en caso de que un ciudadano encontrase una ave herida.

“No acercarse o manipular a las aves silvestres, no darles de comer, no regresarlas al mar y no tratar de ayudarlas”, indicaron en la misiva compartida a todas las capitanías.

¿Qué es la gripe aviar H5N1?

El virus de influenza aviar A (H5N1) se presenta principalmente en aves, es sumamente contagioso entre ellas y puede ser mortal, especialmente para las aves domésticas de corral.

¿Cuáles son los síntomas en caso de que una persona resulte portadora del virus H5N1?

El especialista del CDC también indicó que los síntomas son muy similares a un resfriado: