Empresa china no inició carretera en Arequipa, pero cobró S/ 22 millones

La ejecución del saldo de obra de la carretera Viscachani – Callalli – Sibayo - Caylloma II Etapa debía culminar dentro de 4 meses, 22 de marzo del 2023. Pero como se hizo costumbre en millonarias obras por contrata del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), es imposible la culminación en ese plazo. “No se ha construido un solo centímetro del asfalto de la obra”, indica una de las partes considerativas del informe de acción de fiscalización individual N°006-2022 del Consejo Regional de Arequipa (CRA) sobre la ejecución del proyecto, que inicialmente fue adjudicado por S/ 189 millones 820 mil 194.

Ello se debe a que el Consorcio Vial Caylloma, integrado por la empresa asiática China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd Sucrusal del Perú y la peruana Eralma Constructora SAC, “le está haciendo el cuento” a la entidad regional desde diciembre del 2021. Los trabajos, supuestamente, iniciaron en setiembre del 2021 y tras un año solo hay un avance del 5% y por ejecutar el 95% de los 14 kilómetros de carretera contratados. “…únicamente se han hecho movimiento de tierras”, dice otro parte del documento.

Sin embargo, el GRA realizó desembolsos al consorcio. El primero por S/ 18 millones 900 mil y la segunda de S/ 3 millones 183 mil 284 por materiales. En total S/ 22 millones 083 mil 284 solo en adelantos. Lo que no coincide con el avance físico valorizado en solo S/ 8 millones 305 mil 467. “Se debió intervenir la obra inmediatamente se supo que no había avance pero no se ha hecho”, resaltó el presidente del CRA, José Luis Hancco. El legislador regional presentó dicho informe que será enviado a la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que determine responsables.

Los primeros problemas en la obra se conocían desde fines del 2021. El consorcio no cumplía en reiteradas ocasiones con su personal profesional en obra, pero recién hay una reacción del CRA. Su documento de fiscalización concluye que existen graves indicios de irregularidades y delitos en la contratación y ejecución. China Railway N°10 pertenecería al “Club del Tarot”, una organización creada para ganar procesos, vulnerando el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Habría usado el mismo método para ganar la licitación de la carretera en la provincia de Caylloma.

“Hay indicios de presunta concertación de los trabajadores y funcionarios públicos relacionados con la obra; desde el periodo del suspendido gobernador Elmer Cáceres (…) y de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez para defraudar al GRA en perjuicio de la población”, se advierte. Aparte, puntualiza que se cometieron omisiones y demoras en actos funcionales. Durante seis meses, de diciembre 2021 a setiembre del 2022, fue penalizado con S/ 1 millón 899 mil 490 por no cumplir con el personal clave. Recién en junio del 2022 mediante Informe N° 353-2022 se solicita la intervención económica de la obra.

Pero pese al tiempo transcurrido, casi seis meses, no existe ninguna resolución que declare la intervención, cuando el plazo máximo es de 15 días hábiles. Hancco señaló que deberán responder los funcionarios, entre ellos el gerente regional de Infraestructura, Tomás Calderón. “La Fiscalía determinará responsabilidades”, acotó.

La intención de la intervención económica es controlar los pagos previa verificación de los avances. Pero, ¿puede aplicarse está medida cuando la obra fue abandonada? Actualmente, la obra está paralizada por el Consorcio Vial Caylloma. Por otro lado, las empresas tercerizaron los trabajos de la obra sin pagar a sus proveedores por casi S/ 3 millones. “Se tiene que saber en que se ha invertido los más de S/ 18 millones en adelantos”, indicó Hancco.

Sobre el problema, el gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, indicó que están evaluando qué decisión es la mejor para la culminación de la obra y que los técnicos de la entidad se pronunciarán.❖

Demora en conclusión de colegio

El GRA tiene a su cargo por administración directa la construcción de la I.E. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en el distrito de Hunter por inicialmente S/ 6 millones 410 mil 641. El plazo total era de 8 meses, debiendo culminar la ejecución el 7 de junio del 2022. Sin embargo, se dieron tres ampliaciones de plazo y está en trámite uno con que se duplica el tiempo de entrega de obra a 16 meses, el doble. Esto cuando solo hay un avance del 50%. José Luis Hancco del GRA, aseguró que además se elevó el presupuesto a S/ 8 millones 065 mil 299 antes dos modificaciones físico financieras.