Dirigente es agredido por disputa de comuneros en torno a la montaña de Siete Colores

Cusco. Los conflictos alrededor de la montaña de Siete Colores o Vinicunca parecen de nunca acabar. Este último lunes 28 de noviembre, comuneros de la parte baja de la comunidad campesina de Chillihuani, en el distrito de Cusipata, en Quispicanchi, agredieron salvajemente a otro miembro de su propia comunidad por diferencias en el manejo comunal.

Moisés Rodolfo Quispe Hancco, uno de los dirigentes del sector de Llaqto (parte alta de Chillihuani), fue agredido por un grupo de seis a siete personas y, posteriormente, tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica de la ciudad de Cusco debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con Quispe Hancco, la agresión se produjo por discrepancias sobre el manejo económico en Chillihuani, comunidad que recauda diariamente poco más de S/ 10.000 soles por concepto de entradas al atractivo turístico de Vinicunca o montaña de Siete Colores.

Agresión y discriminación en Chillihuani

De acuerdo con familiares de Moisés Quispe, esta no sería la primera vez que un comunero del sector de Llaqto es agredido. Denuncian que constantemente son discriminados y acosados por la parte baja, que prácticamente tiene el control de Vinicunca.

Debido a eso, varios comuneros iniciaron un proceso para convertir al sector de Llaqto en una comunidad autónoma y desligarse de Chillihuani, intensión que no fue bien recibida por un grupo de comuneros.

Todavía convaleciente y desde la clínica O2 en Cusco, Moisés Quispe narró a La República la brutal agresión que le ocasionó una fisura en una de las costillas y múltiples heridas en todo el cuerpo.

“El lunes, los señores Demetrio Ccoa Quispe, Liberato Choque Hancco, Pascual Yupanqui Ccoa y otras personas me golpearon, me amenazaron de muerte porque, según ellos, yo quiero dividir a mi comunidad. Nosotros queremos que las cosas en Chillihuani se manejen bien y eso no le gusta a un grupo de la comunidad”, expresó Moisés Quispe.

Esta no sería la primera vez que ocurre una agresión debido a las diferencias económicas y políticas dentro de la comunidad campesina de Chillihuani. Hace una semana, Sabino Quispe y Alejandro Quispe también habrían sido agredidos y amenazados.

Familiares de Moisés Quispe y comuneros del sector de Llaqto ahora piden justicia, y además solicitan garantías para sus vidas y que la Policía inicie una investigación para identificar al resto de los agresores.