Trujillo: empresaria rescatada señaló que trató de hablar de Dios a sus secuestradores

“Intente hablar de Dios con ellos (secuestradores), necesitan del amor y conocer que hay otro camino de vida, no solo la maldad. Tal vez, ellos, desde jovencitos, no han sido educados adecuadamente y es lo único que conocen”, dijo la empresaria Nilda Arrascue Espinoza (43) al ser entrevistada por Exitosa Trujillo.

“En 3 o 4 oportunidades me escucharon y confió que Dios hará su obra en ellos y en todos los demás para que podamos orar por todas las personas que están a nuestro alrededor a pesar de no conocer su situación”, agregó.

“Por eso, desde el primer momento, los he perdonado por lo que hicieron y ruego por ellos. Ojalá que haya personas que se apiaden de los demás”, indicó.

"Desde que vi a los ángeles que me rescataron los abracé, los bendecí y agradecí mucho", dijo la empresaria. Foto: La República

Mencionó que “el dinero fácil no lleva a nada bueno, porque la vida no es eterna y al final vamos a dar cuentas a un Dios, porque no vale la pena hacer maldad para tener dinero”.

“Uno trabajando puede conseguir muchas cosas. Esos jóvenes son hábiles, los he visto cocinando y he escuchado todo lo que hacían y creo que Dios nos da habilidades a todos para trabajar y esforzarnos, cuesta, pero si se puede”, concluyó.