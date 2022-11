Padres hallan en fosa común a su hijo desaparecido en Juliaca

Los padres de Wilber Mamani Surco (24), joven que se encontraba desaparecido desde el pasado mes de setiembre en Juliaca; dieron finalmente con la ubicación de su hijo. Les informaron que el joven fue encontrado muerto en un cerro de dicha ciudad y lo enterraron en una fosa común , pese a que existía de por medio una denuncia de su desaparición.

La mañana de este lunes, los familiares de Wilber realizaron un plantón frente a la Dirección de Investigación Criminal (DIPINCRI) de Juliaca; exigiendo que les devuelvan el cadáver, para que reciba el entierro en su pueblo.

Según contó el padre, su hijo desapareció el pasado 12 de setiembre. Dos días después, recurrieron a la dependencia policial y asentaron la denuncia para que sea buscado. Sin embargo, hace unos días se enteraron de que los efectivos policiales sí lograron encontrarlo, el 25 de setiembre, en un cerro de mencionada ciudad, con quemaduras en el rostro y signos de tortura.

“Uno de los policías me avisó que a mi hijo lo enterraron en la fosa común y me dijo que exija para que me devuelvan su cuerpo”, narró el progenitor.

De acuerdo al abogado de la familia, se presume que los efectivos de la Policía no están haciendo bien su trabajo en investigación, y por ello, pese a que hallaron el cuerpo del joven, lo enterraron como ‘no identificado’, aun cuando había una denuncia por desaparición.

El representante legal indicó que la familia estuvo haciendo constante seguimiento a la búsqueda de Wilber, pese a ello, fue ubicado en una fosa común.

“No sé qué está pasando con los efectivos de la DIPINCRI, creo que no están haciendo su trabajo como manda la ley”, apuntó.