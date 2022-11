Los Olivos: pareja de adultos mayores son desalojados a golpes de su casa por sus hijas

Dos hermanas son acusadas por sus propios padres de haberlos agredido físicamente y de desalojarlos de su casa. El bien en cuestión es un restaurante ubicado estratégicamente en la esquina de la avenida Dos de Octubre, en Los Olivos, propiedad en la que vivían los adultos mayores y que sería la principal fuente de disputas entre esta familia .

“ Hemos encontrado a los ancianitos llorando en la esquina, el señor nos enseñó las heridas en su mano, la señora llorando agarrándose el pecho y el pulmón. Se veía que los habían agredido, todas sus cosas estaban tiradas en la calle”, narró a ATV una de las vecinas testigo de este hecho.

El matrimonio afectado tiene en total tres hijas, de las cuales una, Elba Miguel Vela, es la dueña del local, y Shadita Vela, quien vive al costado de dicho establecimiento. Es así que ambas habrían planeado el desalojo de sus padres . De acuerdo con la agraviada, mientras una de ellas la golpeaba, la otra se encargaba de retirar todas sus cosas. “Me sacaron de mi domicilio a la calle ”, sostuvo a ATV la madre de familia.

“Yo estoy mal, me duele todo lo que me han golpeado. Mis pulmones, todo me está doliendo”, agregó.