Familia de paciente con leucemia pide con urgencia donantes de plaquetas

Un profesor de 50 años, paciente de leucemia, necesita de forma urgente donantes de plaquetas para continuar con su tratamiento en el hospital Edgardo Rebagliati.

Su esposa comentó para La República que su familia y amigos no residen en Lima, por lo que ha sido difícil conseguir personas que puedan pasar las evaluaciones que exige el sistema de salud.

“Mi problema está en las plaquetas. Vienes, te sacan una muestra de sangre, lo analizan y recién al día siguiente me dicen si la persona es apta para donar. De ser apta, la programan para otro día. Entonces, como se puede entender, mis familiares no son de Lima, son días que ellos no pueden estar disponibles”, explicó.

Ella comentó que Leonardo sufre de linfomas de Burkitt, una de las formas de leucemia más agresivas, por lo que requerirá de donantes de plaquetas de forma reiterada.

“Yo de por sí estoy teniendo inconvenientes cuando vienen y me dicen: ‘Se van a transfundir plaquetas, tú tienes que dar una constancia que tu donante ya donó plaquetas’, yo no tengo esa constancia y a mí me han dicho que va a llegar un momento donde me van a decir lo siento, ya no podemos darle porque usted no está reponiendo”, relató.

“Esa es mi desesperación, en poder buscar, porque a mi esposo siete veces le han transfundido sangre y plaquetas aquí en el hospital, el seguro (de salud) ya me va a restringir probablemente. Dentro de tres días le dan de alta, pero la transfusión es una constante y tengo miedo que cuando él nuevamente lo requiera no le puedan dar porque no he devuelto”, agregó.

Las personas interesadas pueden contactarse con la señora Celi, al 954 093 966.