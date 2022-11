Ómicron DJ.1, la nueva variante de la COVID-19 detectada en Perú

“Parece que tenemos una nueva variante de la COVID-19 made in Perú”. Con esta frase, Pablo Tsukayama, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dio a conocer la existencia de ómicron DJ.1, la mutación del mortal virus que ha estado creciendo en las últimas semanas y que podría estar detrás de la actual quinta ola de casos.

“Federico Gueli, colega en Italia y experto cazador de variantes, nos comentó que desde octubre vienen monitoreando un nuevo linaje en el Perú, hija de la variante BA.5.1.25 que está circulando en el mundo”, indicó.

Tsukayama explicó que en el Perú la BA.5.1.25, desde agosto, “ha adquirido un par de mutaciones adicionales (S:K444N y S:N460K) que la harían mejor en evadir la unión por anticuerpos.

“Estas mutaciones adicionales le permitirían transmitirse más fácilmente entre personas vacunadas y que han tenido COVID-19, hace solo unos meses, lo cual le da una ventaja sobre los demás sublinajes y hace que aumente en frecuencia en el tiempo”, señaló el experto peruano.

Agregó también que la mayoría de los casos del linaje DJ.1 provienen de Loreto y que ello llevó a que las autoridades de salud de dicha región empiecen anunciando la nueva ola de coronavirus.

“Cuando se le compara con otras variantes circulantes, vemos que DJ.1 crece rápidamente desde setiembre. Se estima que seguirá creciendo en las próximas semanas”, explicó.

Eso sí, afirmó que no hay evidencia de que esta nueva variante sea más virulenta que los cientos de omicrones que circulan hoy por el mundo. “Esta información es muy preliminar. Analizaremos de cerca la evolución de DJ.1, la cual no habría sido identificada si el INS no continuara con el secuenciamiento genómico de la COVID-19″, concluyó.