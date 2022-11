Cámaras de seguridad captan a burriers intentando llevar droga al extranjero en aeropuerto

Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lograron captar el comportamiento extraño que tenían algunos pasajeros al acercarse al área de registro del equipaje. Dicho accionar llamó la atención de los agentes antidrogas, quienes optaron por intervenirlos. Al momento, de hacer las preguntas correspondientes, los efectivos notaron un evidente nerviosismo. Finalmente, los burriers terminaron por confesar que intentaban llevar droga a España.

Una de las detenidas intentó mostrarse prepotente ante las autoridades: “Mire, señorita, ya sé lo que estoy llevando. No me haga ningún tipo de preguntas, por favor. Me acusan y punto, no hay más”, dijo a la Policía Antidrogas mientras la requisaban. Posteriormente, la autoridad indicó que la pena máxima que se les asigna a los burriers es de 6 años.