Bisila Bokoko: “Con un libro nunca está solo”

“Tengo amigos peruanos en Nueva York y me encanta el ceviche. Por supuesto que iré a conocer el Perú, tiene unas regiones maravillosas”. La frase es de Bisila Bokoko, la fundadora de African Literacy Project, una referente del emprendimiento y considerada una de las españolas más influyentes del ámbito empresarial en Estados Unidos.

A Bokoko la encontramos en enlightED 2022, la conferencia mundial de educación y tecnología organizada en Madrid por la Fundación Telefónica, la Fundación “la Caixa”, IE University y South Summit, donde concedió una entrevista para La República.

“Para emprender tienes que creer en algo que no ves. Es un acto de fe”, reflexiona cuando le comento de su sueño americano. Ella no es solo una mujer de negocios, también es conferenciante, filántropa, ‘influencer’ y escritora.

—¿Considera que la educación es la máxima inversión que debe hacerse?

—“Desde Luego. Yo leí mucho para entender qué era el panamericanismo, cuáles eran las consecuencias de la colonización, que un afroamericano y un negro africano representan dos realidades muy diferentes… Y lo aprendí todo en los libros. Además, con un libro nunca estás solo. Mis padres trabajaban mucho y yo siempre estaba leyendo”, contó.

—¿Qué visión tiene de la migración?

—Cuando Bisila escucha discursos contra la inmigración, siempre intenta hacer pedagogía. “El inmigrante aporta valor a la sociedad. La diversidad también es riqueza y por eso nunca se puede generalizar acerca de los inmigrantes”. El suyo, sin duda, es el ejemplo más elocuente.

—Usted ha abierto varias bibliotecas en África. ¿Cómo nace este proyecto?

—“En 2009 fue la primera vez que pisé África. Eso hizo que mi vida cambiara. Quise hacer algo por ellos y me di cuenta de que yo había conocido África a través de los libros. Así surgió la idea. El primer modelo, que falló, fue levantar una biblioteca y mantenerla durante tres años y, a partir de ahí, que ellos lo gestionaran. Cuando llegamos estaba abandonada. El segundo modelo, que está funcionando en Ghana, Kenya, Zimbabwe y Uganda, fue hacerlo en colegios. Ellos nos dan un aula y nosotros la llenamos de libros”, relató.

—¿Hay interés de la población africana por la lectura?

—“Absolutamente. Es más, a los niños les encanta, en especial, los libros de viajes y de otros países. Mandamos todo tipo de libros, pero tenemos que ser sensibles porque los padres en África tienen miedo de que sus hijos avancen mucho en su educación y no quieran volver a sus tradiciones. Por eso pensamos que el proyecto fuera un tema de familia y, como la tradición africana siempre les ha hecho contadores de historias, leemos para todos”, expresó.

—¿Cuál es la receta del éxito en los negocios?

—“Muchas emprendedoras pecamos de tener muchas ideas, pero hay que bajarlas a la tierra y centrarse en una sola cosa en cada momento. El ‘multitasking’ es una trampa muy grande que nos hace mucho daño. Lo segundo, es un grado importante de disciplina y compromiso. Emprender es una montaña rusa. Tienes que creer en algo que no ves. Es un acto de fe”, manifestó Bokoko.

Rodearte de un buen equipo de trabajo, pero también de personas que no te juzguen y te apoyen, es fundamental para Bisila.

Un despido abrupto

Bisila Bokoko es de padres emigrados de Guinea Ecuatorial, ella nació en Valencia y estudió Derecho, como su padre, pero también Ciencias Económicas. Cuando estaba trabajando en el Instituto Valenciano de la Exportación, se le presentó la oportunidad con la que siempre había soñado: vivir en Nueva York y trabajar en la Cámara de Comercio.

Terminó siendo la directora ejecutiva de la institución entre 2005 y 2012. “Fueron años muy bonitos, nos codeamos con todas las grandes empresas españolas que querían establecerse en Estados Unidos y donde logramos introducir la moda y a los diseñadores españoles en los circuitos de la influencia y la inversión. ¡Había que traer un poco de glamour!”, explica.

Sin embargo, después de siete años en el puesto, de la noche a la mañana, fue despedida en forma abrupta. “Fue el momento más duro de mi vida. Un punto de inflexión. Lo pasé fatal, porque pasas por un desierto emocional muy grande. Pero también me sirvió para reflexionar. Me di cuenta de que el éxito se me había subido a la cabeza y de que pequé de arrogancia ”, confiesa.

Crea empresa en Nueva York

Poco después creó BBES, una empresa con sede en Nueva York dedicada a ayudar a otras compañías a desarrollar sus negocios.

“En ese autoconocimiento, en ese viaje, me di cuenta de que si no quería que me echaran otra vez tenía que emprender. Porque yo no me puedo echar a mí misma de mi propia empresa. Lo hice con miedo, a veces las cosas hay que hacerlas con miedo”, afirma.

Le comento que en Perú hay mucha desigualdad y discriminación y recuerda que en una ocasión, después de un incidente desagradable en el colegio, su padre le dijo: “Tienes dos problemas, eres negra y mujer, y con eso vas a tener que lidiar” .

—En la actualidad, ¿se sigue encontrando con esos obstáculos?

—“Nunca hago míos los problemas de los demás. Así que, cuando me encuentro con esas barreras en otros, no me las tomo como algo personal. Las mujeres todavía nos enfrentamos a muchos entornos hostiles. Y cuando eres una mujer negra, pues imagínate. En esa situación tienes dos opciones: ser víctima o creadora y seguir adelante”, aconsejó la abogada.