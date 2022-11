Ate: fiscalizador denuncia que padre del alcalde electo lo atropelló por no abrirle una reja

Alrededor del mediodía del último sábado 26 de noviembre, Julio Lévano, fiscalizador de la Municipalidad de Ate, fue violentamente embestido por Manuel Vidal, padre del virtual alcalde de dicho distrito.

De acuerdo con el agraviado, el hombre se encontraba a bordo de su vehículo cruzando a mucha velocidad una calle que tenía la reja cerrada. Cuando el trabajador visibiliza el auto, procede a abrirla; sin embargo, el progenitor no frenó, por lo que la puerta de metal impactó contra Lévano .

“ Yo estaba abriéndole la puerta, que pesa, y cuando estoy retrocediendo el señor ha impactado la reja y con esta parte (cerradura) me golpeé y me hace caer (...) Tengo moretones en el hombro porque ahí me ha caído más la reja”, señaló el agraviado a ATV.

Tras este hecho, el hombre al volante, lejos de auxiliar al colaborador, siguió con su ruta; sin embargo, fue detenido por los moradores del sector. “ No ha parado él, lo ha parado la gente que ha visto el accidente ”, relató el afectado.

Ante este panorama, Lévano logró ser asistido por sus compañeros y finalmente fue trasladado en una ambulancia municipal hacia la clínica Montessori, donde su seguro cubrió todos los procedimientos.

“Me han sacado cuatro placas, dos en la cabeza y dos en la espalda, por las costillas donde he caído y también para el lado derecho”, sostuvo.

Cabe destacar que aunque actualmente la víctima solo posee heridas superficiales, aún sufre de dolor en diferentes zonas de su cuerpo. Asimismo, hasta la fecha Manuel Vidal no le ha ofrecido ningún tipo de ayuda o reparación.