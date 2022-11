Van 763 mujeres rescatadas de la trata, pero ¿quién vela por ellas?

Diannys ya no usa su nombre de pila. Lo cambió cuando colaboró con una investigación luego que la Policía la ayudara a escapar de un prostíbulo en Huancayo, donde estuvo encerrada más de un año. Su testimonio sirvió para que los integrantes de una red criminal fueran detenidos. De ese lugar de Junín, donde nadie sabe de su paso por el infierno, ella salió con otras dos mujeres explotadas que dejaron su familia en Venezuela siguiendo promesas falsas de trabajo.

Diannys sigue pensando en su país porque su hija de 5 años aún está ahí, y hace dos años que no la ve. “Sigo siendo una víctima”, se lamenta.

Cifras preocupantes

En lo que va del año han sido rescatadas 819 personas que cayeron en manos de estas redes criminales. De ellas, 763 son mujeres que eran explotadas sexualmente, según un informe de por la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes.

“Casi en todos los casos recibieron asistencia”, asegura el general Ulises Guillén, jefe de esta unidad policial.

La mayoría de las rescatadas son mayores de edad (89 peruanas y 628 extranjeras), de las cuales el 90 % eran explotadas en las calles. También fueron liberadas 12 menores peruanas y 34 extranjeras.

Las nacionalidades predominantes de las víctimas son la venezolana, colombiana, ecuatoriana y dominicana. Además, otra característica recurrente es que muchas de ellas son madres solteras que deben velar por sus hijos en condiciones económicas adversas, lo que agudiza su estado de vulnerabilidad y dependencia económica.

‘Los Gallegos del Tren de Aragua’. Esta banda está acusada de 14 delitos por trata de personas, sicariato y entre otros. Foto: composición LR/ PNP

Ofertas laborales

Aracelli soportó seis años a un esposo violento al que decidió dejar el día que éste le pegó a su hija mayor. Y estuvo dos años envuelta en una red de trata de la que salió cuando, tras allanar un prostíbulo de Chiclayo donde la explotaban, una agente policial le dijo: “Tu historia es conocida, se repite de generación en generación”.

Esta ecuatoriana de 24 años llora al reconocerse como víctima, pero no se paraliza. Su fuerza está en la lucha, en hablar, en el alivio que significa contar su historia a la policía. En enero de este año fueron rescatadas 13 extranjeras adultas, otras 35 en febrero, en marzo 100, abril 58, mayo 23, junio 27, julio 92, agosto 29, en septiembre 109, octubre 25 y finalmente 117 en lo que va de noviembre.

Según la policía, las propuestas laborales muchas veces son presentadas como “grandes oportunidades”, pero al llegar a destino nada de lo prometido se cumple y comienzan las amenazas y la explotación.

El Estado en deuda

El Estado está en deuda con las víctimas de trata, pues el presupuesto para la lucha contra este delito se redujo sustancialmente en los últimos ocho años hasta alcanzar apenas los S/ 0,12 por persona, según un informe elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

El estudio revela que en el año 2015 el Gobierno destinaba solo 14 millones de soles, equivalentes a S/0,43 por persona, para combatir la trata. Aunque de por sí ese presupuesto ya era insuficiente, se redujo y en 2021 llegó a S/4 millones, lo que equivale ahora a 12 céntimos.

Derechos de las víctimas

La ley de trata y explotación de personas establece que el Estado debe garantizar los derechos de las víctimas, como asistencia psicológica y médica gratuitas; alojamiento, manutención y elementos de higiene personal.

También debe brindar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de trabajo; apoyo para reinsertarse en el sistema educativo y asesoramiento legal y protección. Pero no cumple.

No se está haciendo lo suficiente en prevención, no existe un registro único de víctimas con información de las denuncias, situación legal del investigado, medidas de protección, sentencias, modalidades de captación, tránsito y destino y no se sabe lo que ocurre con las víctimas cuando son rescatadas.

Prevención y operativos en el país

Gral. Ulises Guillén, Jefe de la DIRCTPTIM rescate

La Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes viene adoptando un enfoque preventivo y operativo en el combate contra estos delitos. Por el lado preventivo realiza campañas de sensibilización en aquellos puntos previamente identificados donde existe mayor incidencia criminal. De igual manera, realiza operativos en zonas y locales de explotación sexual, así como identifica, ubica y captura a personas involucradas y desarticula bandas criminales nacionales y extranjeras. Dos casos muy conocidos fueron el rescate de 7 menores de dad de nacionalidad venezolana que eran explotadas en el penal de Huacho, y la desarticulación de ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’.