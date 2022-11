Trabajadora sexual extorsionada por cobro de cupos: “Me secuestraron y amenazaron con matar a mi hijo”

Luego de que se dieran a conocer más casos de meretrices asesinadas por cobro de cupos, una de las trabajadoras sexuales reclutadas por el Tren de Aragua decidió contar su verdad y narró cómo fue contactada, amenazada y explotada sexualmente por estos criminales.

“Yo vengo del Tren de Aragua y he escapado de ellos (...) Mi contacto directo fue con ellos, llegando a Lima; me dijeron ‘mira, te vamos a hablar claro, tú estás secuestrada, vas a trabajar para nosotros’. Yo quedé fría. ‘Tú tienes tu familia, tu hijo; si no trabajas para nosotros, te matamos a tu hijo (...) Al siguiente día, a trabajar, ya estaba en la calle”, dijo angustiada la mujer.

Asimismo, indicó que le dijeron que le iban a pagar 200 soles semanales, dinero que debía ser enviado a su familia. Además, no podía moverse de la zona en la que la colocaban.

“Yo estaba en Plaza Norte, no podía moverme de ahí. Me dijeron que me pagarían 200 soles semanales, que eso debía enviarle a mi familia (...) Diario tenía 20 a 25 clientes. Supuestamente, ya mi deuda yo la podía terminar de pagar, pero nunca acabó”, manifestó.

Por otro lado, comentó que las asesinan debido a que se sienten explotadas y comienzan a querer huir de sus captores.

“Nos asesinan porque estamos explotadas y llegamos a un punto en el que nos cansamos; entonces, queremos huir, queremos salir corriendo. No queremos pagar cupos y, cuando comienzas a revelarte, es ahí donde te comienzan a matar”, enfatizó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).