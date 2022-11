Roban celular de una madre ayacuchana en el interior del hospital Honorio Delgado de Arequipa y la dejan incomunicada

Una madre de familia perdió comunicación con sus familiares de Ayacucho , luego que le sustrajeran su celular en el interior del hospital Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa. El hecho ocurrió este domingo, aproximadamente a las 9.00 a. m., en el pasadizo del área de Neurocirugía, ubicado en el quinto piso del mencionado nosocomio.

Según contó la víctima, Fabiana Rivas, quien permanece durmiendo en el interior del hospital desde hace 3 días, dejó solo un momento cargando la batería de su celular para luego comunicarse con sus menores hijos, que están al cuidado de un familiar en el anexo de Relave del distrito de Parinacochas (Ayacucho).

No obstante, al percatarse que pasaban personas, se dio con la sorpresa que alguien hurtó su celular junto a su cargador que estaba conectado al tomacorriente. “Estoy sola, yo soy de Ayacucho, no tengo celular para comunicarme y pedir apoyo a mis familiares”, dijo entre lágrimas la madre de familia.

Pese a que presentó la denuncia en la comisaría de Palacio Viejo, representantes del hospital no le brindaron alguna solución. Muy por el contrario, le recalcaron que no existen cámaras de seguridad en el hospital, por lo que no recuperará su celular.

Cabe resaltar que Fabiana permanece en Arequipa desde el pasado 25 de noviembre debido a que su pareja, Wilber Bautista Fernández, sufrió un accidente en el distrito de Chala (Caravelí) y por la gravedad de su estado de salud, fue trasladado hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza. El varón probablemente será operado mañana lunes.

En ese sentido, la mujer pidió apoyo a la población para que le colaboren y pueda comprarse un nuevo dispositivo, ya que su dinero no le alcanzaría ni para cubrir con los gastos del padre de sus hijos. “Necesito apoyo, estaré en el quinto piso del hospital Honorio Delgado Espinoza”, finalizó la víctima.