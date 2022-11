Minsa: denuncian que se habría usado el nombre de enfermeras para crear planillas fantasma

Funcionarios del Ministerio de Salud habrían utilizado la modalidad de CAS COVID para registrar como trabajadoras a por lo menos 5 enfermeras sin su consentimiento. Las profesionales aseguran que nunca fueron notificadas de que ganaron el concurso público al que habían postulado y que tampoco autorizaron la creación de cuentas bancarias a sus nombres.

De acuerdo a la investigación de Punto Final, la licenciada en Enfermería Flor Carbajal Alfaro figura en la planilla de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, del Minsa, como si hubiera laborado en esta entidad por 8 meses.

“Según esta boleta a mí me pagan S/ 6.000 en sueldo, pero yo nunca he trabajado en esta Diris de Lima Sur, yo nunca he firmado un contrato. Yo me presento al mes de noviembre en una convocatoria en la Diris de Lima Sur. Nunca salieron los resultados, nunca me llamaron, nunca me escribieron al correo”, manifestó al medio de comunicación.

“De acuerdo a la ley, al quinto día tiene que adjudicarse la plaza, tienes que ir a trabajar, si no vas al quinto día te declaran desierto el concurso o esa plaza y no hay remuneración”, expresó Godofreo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

Según su testimonio, Flor Carbajal y su esposo se dieron cuenta de que había un exceso en su cuenta bancaria cuando intentaron retirar un monto de su AFP.

“No sé los movimientos, cuánto dinero hay, si es que hayan retirado o no hayan retirado, pero de mi parte yo no he sacado la tarjeta y no he tocado ni un sol, ni del Banco de la Nación, ni de la AFP”, relató.

Aparecen más casos

En la misma situación se encuentran las enfermeras Zumicro Breña Santi, Carla Rico Uchuypoma, Jesica Justo Cabanillas y Mariela de Jesús Urquía Rodríguez, de Pucallpa.“Yo no sabía que Diresa me estaba abonando 3 meses de sueldo, yo desconocía esos pagos indebidos que me habían realizado”, dijo Mariela.

Este último caso viene siendo investigado por el tercer despacho anticorrupción de Ucayali, entidad que ya hizo un allanamiento a las oficinas implicadas.

“Siempre se ha dado esto. Se hacen concursos y de la noche a la mañana aparecen personas que no (lo han ganado) inscritas en el Inforhus. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo en regiones, pero lamentablemente aquí en Lima, sobre todo en las Diris se da esta modalidad”, agregó el presidente de la Federación Médica del Perú.

Se pronuncia el Ministerio de Salud

Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado, a través de sus redes sociales, en la que informa que la Diris Lima Sur se encuentra colaborando con el pedido de información solicitado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y por la Subgerencia de Control del sector Salud de la Contraloría General de La República.

Aseguran, también, que se encuentran a la espera de los resultados de las pesquisas y que estos hechos deberían ser sancionados “con todo el peso de la ley”.