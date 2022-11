Familia que era extorsionada por criminales pide ayuda a policía, pero este pertenecía a la banda

Un informe del programa “Punto Final” ha puesto al descubierto a Paul Giusepi Galarza, un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú encargado de vigilar y proteger a la ciudadanía del distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, su verdadera labor estaba lejos de salvaguardar a las personas, pues ha sido detenido por pertenecer a una peligrosa banda criminal dedicada al cobro de cupos .

De acuerdo con el reportaje, una pareja de empresarios dedicada al rubro ferretero contactó con Galarza, pues se encontraban siendo extorsionados por delincuentes extranjeros que les exigían alrededor 100.000 soles. El efectivo era amigo de ellos, por lo que no dudaron en pedirle ayuda, pues consideraron que obtendrían justicia.

“Para darnos más temor, él (hampón) nos dice que ‘yo sé todo lo que haces, todos tus movimientos. Tú no puedes mover un dedo sin que yo me entere’”, relató a Latina la agraviada.

Ante este panorama, el agente policial, que pertenecía a la unidad de patrullaje de la comisaría de Barboncitos en SMP, aceptó asistirlo; sin embargo, sus consejos los acercaban más hacia los criminales, pues este les decía que contesten las llamadas y que entreguen el dinero en el tiempo solicitado.

En uno de los audios que el oficial les enviaba se escucha lo siguiente: “Respóndele las llamadas, si no, no es mi problema, si acaban con ustedes no es mi problema. Yo no voy a preferir que ellos ejecuten a uno de mi familia por el dinero. Lo bueno es que ellos cumplen su palabra ”.

Cabe destacar que los agraviados conocieron a Galarza por reuniones familiares, por lo que este sujeto conocía los detalles de su vivienda y, sobre todo, de su negocio.

No obstante, personal de la división antisecuestros de la Dirincri logró ubicar a esta agrupación, luego de rastrear su dirección IP. De acuerdo con la PNP, los malhechores operaban desde un car wash en SMP, propiedad de Juan Antonio Carvajal Carrasco.

“Las llamadas extorsivas venían de esta zona de San Martín de Porres donde está ubicado este car wash. Las acciones de vigilancia y seguimiento hacían ver que Paul Giusepi Galarza visitaba este lugar conjuntamente con estos venezolanos que trabajaban lavando vehículos en este lugar”, indicó uno de los agentes a cargo del caso a Latina.