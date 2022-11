Desde 1916, hace 106 años, se comenzó a estudiar en la universidad peruana las asignaturas de estudios generales. Estos eran tipificados como cursos de relleno, pérdida de tiempo, cursos de cultura general y similares.

Revise el plan de estudios de cualquier carrera profesional universitaria y observará asignaturas que, a primera vista, no tienen nada que ver con la profesión escogida.

¿Por qué un estudiante de ingeniería civil debe estudiar literatura? ¿Uno de medicina: identidad y peruanidad? ¿Otro de derecho: pintura? ¿De publicidad: filosofía?

Y la lista es interminable, y peor cuando quien advierte esto es un iniciado alumno de la universidad, que acaba de ingresar y se quiere comer su carrera profesional desde el saque, pero encuentra estos cursos.

Entonces, como son obligatorios los lleva, no tiene alternativa; y así sucederá con todos los que encuentre: restándoles valor, importancia; regreso al duro calificativo: son cursos de relleno.

Esa es la historia de los estudios generales en el Perú; súmese que por lo común estos son encargados a profesores mediocres. Con lo cual la figura se completa: curso de relleno y profesor mediocre. ¿Hay algo peor?

Los años pasan y ese joven estudiante termina su carrera y se inserta laboralmente. Adquiere experiencia y ya en madurez de su ejercicio profesional tiene una mirada más reflexiva, crítica.

Y se da cuenta de que debió prestar más atención a esa asignatura general, debió profundizar, vincularla a su profesión, reconoce su importancia en un egresado universitario.