El fiscal que ordenó detener al dueño de un local por cobrarle whisky

Puno. Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo Villa, pareja sentimental de la nueva premier Betssy Chávez Chino, tiene serios antecedentes en Puno. El caso pone en evidencia que cada uno aprendió a aprovechar su momento cuando se hizo de un espacio de poder.

La relación de la flamante titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con Abel Sotelo, está acreditada. Al menos así lo revelan las imágenes que dejan mal parada a Betssy Chavez, porque semanas atrás negó la relación amorosa.

Antonio Riquelme Sotelo Calderón, hizo algo grave cuando era fiscal provisional de San Román –Juliaca en la región Puno.

Sotelo Calderón fue jefe de Cofopri en Tacna. Renunció la quincena de noviembre al cargo tras denuncias de pedido de dinero para formalizar terrenos. Cuando era fiscal, en el Ministerio Público de Puno, quiso abusar de su posición y en una oportunidad se tomó un whisky y se fue sin pagar.

Abuso de autoridad

La denuncia la formuló el empresario agraviado Edwin Urrutia Estevez. Él cuenta que Antonio Riquelme Sotelo, el 22 de diciembre de 1996, ingresó a su negocio nocturno llamado “La UEC” en la ciudad de Puno. Pidió, junto a sus amigos, un whisky de marca que para entonces tenía un costo de S/ 100. Tras beber se negó a pagar y pidió la presencia del dueño del local.

Edwin Urrutia, accedió al llamado e insistió por el pago del consumo mientras un renuente Antonio Riquelme Sotelo Calderón, se negó a pagar alegando que en su condición de fiscal “tenía franquicia en su consumo”, recordó Miguel Pino Ponce, abogado del agraviado.

El letrado precisó que lo que exigía Sotelo Calderón, es que no se le cobre porque en su condición de autoridad fiscal podría influir en el control y supervisión de los establecimientos nocturnos.

Miguel Pino Ponce, dijo que su patrocinado al negarse a acceder al pedido de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, este llamó a efectivos y ordenó su detención policial arbitraria, sólo por cobrarle lo que había bebido.

“Previamente Antonio Sotelo lo amenazó diciendo que no sabían con quién se metían”, recordó Pino.

Edwin Urrutia, recobró su libertad con un habeas corpus y el caso aterrizó en un proceso administrativo que mediante resolución N° 1287-97-MP-CEMP de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, del 15 de diciembre de 1997, se ordenó su destitución. La sanción le cayó cuando se desempeñaba como fiscal de Ilo (Moquegua). Se cambió a dicha jurisdicción tras el escandaloso papel que tuvo en Puno.

En la vía penal también se abrió una causa. El proceso penal por abuso de autoridad no fue archivado no porque no existiese prueba, sino porque hubo espíritu de cuerpo entre los fiscales, recordó Pino Ponce.

Antonio Sotelo Calderón, quiso traerse abajo la sanción a través de una Acción de Amparo que llegó al Tribunal Constitucional. En el expediente N° 312-99-AA/ TC, el máximo organismo de Derecho, confirmó la sanción. Para el TC, la sanción se dio acorde al procedimiento establecido.

No sabe nada

La República buscó la versión de Néstor Pari, abogado de Antonio Riquelme Sotelo Calderón. El letrado dijo desconocer el caso. Recién se daba por enterado por nuestra llamada. Alegó que cuando se comunique con su patrocinado nos devolvería la llamada, lo cual hasta el cierre de la presente edición, nunca se concretó.