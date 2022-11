COVID-19: vacunación se estanca mientras hay dosis por caducar

El avance de la vacunación contra el Covid-19 se ha detenido desde hace casi dos meses, mientras hay más de cuatro millones de dosis que están en riesgo de vencer y los contagios continúan en alza.

En cuanto a la aplicación de la tercera dosis, el analista de datos Juan Carbajal explica que los adolescentes tienen la cobertura más baja: 42,32%.

A la fecha, solo el grupo de personas de 60 a 69 años y de 70 a 79 años han podido superar el 80%. El resto, incluidos los mayores de 80 años, aún están por debajo del porcentaje esperado.

‘’Todos los grupos están estancados desde inicios de octubre. Incluso ya venían en descenso desde abril en todos los grupos de edades, excepto los de 12 a 17 años, que están a la baja desde julio’'.

La situación con la cuarta dosis, sobre la cual los estudios han demostrado que ayuda a reducir la enfermedad grave en mayores de 50 años y en aquellos con factores de riesgo, es aún peor. Según el analista, el ritmo de aplicación de la vacuna en personas de 50 años a más está en descenso desde julio. Si bien ha habido algunas alzas, hoy está en caída, precisa el estudioso de los datos abiertos del Minsa. Hasta el momento, la cobertura en este grupo etario es del 38,22%.

Hay vacunas por vencer

Esta paralización y caída en el avance de la vacunación ocurre mientras la Contraloría General de la República (CGR) advierte que entre hoy y el 27 de diciembre podrían vencer 4.440.400 dosis de Moderna (adulto) y AstraZeneca.

La propia CGR resalta que existe una tendencia a la baja en el ritmo de inmunización, así como un número significativo de ciudadanos que todavía no han completado su esquema de vacunas. En ese sentido, Carbajal sostiene que hay 4.674.316 personas de 12 a más años que ya debieron regresar por su tercera dosis, pero no lo han hecho. Asimismo, hay 3.129.704 mayores de 50 años que no han vuelto por su cuarta dosis, pese a que ya pueden hacerlo.

Ahora bien, ante el informe de la CGR, el Minsa asegura que está desarrollando acciones para cerrar las brechas; no obstante, no negó que, efectivamente, haya millones de dosis por vencer.

En tanto, Carbajal señala que los contagios siguen en aumento, al igual que las hospitalizaciones y ocupación de camas UCI en los hospitales.