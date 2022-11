Compraron 114 concentradores de oxígeno cuando el COVID-19 descendió

El Gerente Regional de Salud en Arequipa (Geresa) Cristhian Nova Palomino, dio una versión no tan exacta a una comisión del Congreso que investiga presuntas irregularidades en EsSalud y Ministerio de Salud.

El 19 de agosto del 2022, Nova Palomino, titular de la Geresa, debía explicar sobre la compra de 114 concentradores de oxígeno por S/ 1 millón 006 mil 560. Estos equipos producen oxígeno, sirven para atender a pacientes con COVID-19. Eran parte de la estrategia para enfrentar la tercera ola. Nova dijo ante los parlamentarios:”La tercera ola en Arequipa inicia en la quincena de febrero y dura hasta la tercera semana de marzo, según indicadores y el comportamiento epidemiológico”, sostuvo. Esta aseveración justificaba la distribución oportuna de estos equipos. Pero, según el informe “Situación del COVID-19 en Arequipa” el pico más alto de contagios se alcanza la tercera semana de enero 2022 y una semana después empieza a decaer. En la segunda quincena de febrero la baja es más notoria. Todo lo contrario, a lo que describió Nova.

Los concentradores empiezan a distribuirse recién del 7 al 30 de marzo a 15 centros de salud I.4 y I.3 y a los hospitales de Aplao (Castilla) y Majes (Caylloma). En ese periodo, la tercera embestida de la pandemia culminó. Las máquinas que producen 10 litros de oxígeno por minuto, estuvieron almacenadas de enero a marzo y hay indicios de una presunta sobrevaloración y direccionamiento.

Le perdonan todo

El Consorcio Equipo Médicos del Sur ganó la buena pro para proveer los 114 concentradores.

El consorcio está integrado por Perú Business Corporation SAC y Gruppo Ambientale SAC. La Geresa y el consorcio tardaron en suscribir un mes el contrato. Los miembros del comité de selección lo dieron como ganador el 20 de diciembre del 2021. El contrato se suscribe un mes después. Según la normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Seace) son ocho días hábiles para la firma: tres para suscribir el contrato y cinco subsanaciones en casos excepcionales. Vencía el 11 de enero del 2022.

El aplazamiento dio más tiempo para que el consorcio pudiera entregar los bienes a la Geresa, pero tampoco cumplió. Luego de la suscripción del contrato tenía hasta el 29 de enero para la entrega de los equipos. Sin embargo, recién ingresan a los almacenes de la Geresa el 31 de enero incumpliendo una de las cláusulas del plazo de contraprestación.

En el concurso Consorcio Equipo Médicos del Sur obtuvo mayor puntaje al ofrecer entregar los bienes entre 7 a 9 días. “El 31 de enero ingresaron los equipos a la Gerencia Regional de Salud (…) Se han cumplido todos los procesos”, contrariamente aseguró Nova ante el grupo parlamentario.

El Consorcio Equipo Médicos del Sur no tiene experiencia en la venta de concentradores. Perú Business Corporation solo acreditó la venta de una planta de oxígeno a la Municipalidad de Majes por S/ 540 mil. En su propuesta al Comité de Selección confirma que quien realizaría la importación es un tercero: Droguería Distribuciones Iberoperuana SAC que no forma parte del consorcio.

El consorcio firma cartas del 14 de diciembre 2021 dirigida a la Geresa, señalando que sus concentradores marca Rokon modelo ZY-10A se adquirirán en el extranjero. Inclusive adjuntan la resolución del Minsa que autoriza a Iberoperuana traer esa clase de concentradores.

Los centros de salud que recibieron más máquinas de oxígeno fueron Ocoña con 12, Acari, Chala y Cotahuasi con 10. El hospital Majes recibió 20 y Aplao 17. Fuentes de la Red de Salud Arequipa-Caylloma señalan que los concentradores no son actualmente de utilidad. “Si alguien tiene algún problema grave necesita más concentración de oxígeno que el concentrador no da y prefiere su balón”, refirió.

PUEDES VER: Rohel Sánchez apoya reformas para salir de la crisis política

“Retrasos en salud son graves”

El abogado Edgar Lajo indica que un retraso es una infracción, ya es un incumplimiento a la ley. Solo si hay una justificación por evento fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado, la Ley de Contrataciones contempla la excepción a la norma. Pero debe estar comprobado. Hay varias medidas si hay retrasos. Una es notificar al proveedor la demora. Si no hay respuesta ya se debe comunicar a la empresa que ocupó, el segundo lugar del proceso. Si ya se firmó el contrato y entró en vigencia se tiene que cumplir todo lo estipulado. Si no cumplen y pasan los días se debe activar las penalidades. El contrato ya lo establece. Si no se han cobrado, se torna mucho más graves. De solo un error administrativo puede pasar a un delito de negociación incompatible porque se está favoreciendo a la empresa. En los bienes para la salud estas situaciones son muchos más agravantes, porque se ha podido generar daños a terceros por la negligencia.

Demora se debió a pruebas

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez ante la comisión del Congreso, indicó que la Geresa, al tener autonomía, realizó la adquisición. “En vista que el proyecto inicia en el año 2021 y se prolonga hasta febrero del 2022 se tuvo que solicitar la incorporación de los saldos de balance para la ejecución del proyecto. Hecho que finalizó en marzo del 2022″. Sobre las demora en la entrega señaló que se tuvieron que hacer pruebas de los equipos en las zonas altoandinas y que fue uno de los motivos de la demora en la entrega.