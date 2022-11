¿Por qué los niños menores de 2 años no deben usar celular y cómo afecta en el desarrollo?

En Perú, es muy común que los niños desde muy pequeños ya tengan acceso a un celular o, incluso, ya sepan hasta usarlos para ver videos o recibir contenidos animados. Sin embargo, esta práctica podría ser perjudicial para un menor en crecimiento. Sobre todo, si el dispositivo se vuelve un elemento adictivo para la formación del infante.

Según recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, los niños menores de 2 años no deberían tener acceso a un celular, salvo sea para mostrarlo en una videollamada. A partir de esa edad, tener un móvil o tablet para un niño también solo debería ser en cierto horario y no dejarle todo el día con dichos elementos.

En esa línea, La República se comunicó con dos psicólogos para que se conozca las consecuencias del uso de dispositivos en menores de edad y qué problemas podrían significar en su desarrollo.

¿Por qué los niños menores de 2 años no deben emplear celular?

La psicóloga clínica, Julisa Bravo Bernachea, comentó a este medio de comunicación que los menores de dos años no deben estar expuestos a alta dosis de estos elementos como celulares, televisores o tablets, ya que pueden hacer retroceder en aspectos de aprendizaje, cognitiva y sobre todo, la parte conductual.

“Un niño puede estar jugando en un juego virtual, pero ¿si pierde? Esto les genera ansiedad desde muy pequeñitos y hacemos que tengan ello. Además, en el tema de lenguaje se retrocede o se obstaculiza o hay un tope. ¿Por qué? No existe una reciprocidad con otra persona y está solo con el celular o aparato”, indicó.

Del mismo modo, el psicólogo clínico Gonzalo Alberto Pool Córdova precisó que al estar concentrado en un solo estímulo, el menor no trabaja otras capacidades. “Esto se llega a ver a más edad cuando les cuesta la creatividad. Hoy día se tienen problemas de escritura porque no se han estimulado correctamente como el tema de agarrar bien un lapicero, el tema de sostenerse y se quedan con desarrollos básicos. Con el celular se está negando estos estímulos necesarios para un mejor crecimiento”, acotó.

Ante ello, el especialista enfatizó en el hecho de que los padres ven al celular como un factor de distracción del hijo sin medir las consecuencias. “El padre de un niño le pone el celular cada vez que llora y esto sigue por años, hasta que es grande. Esto genera mucha dependencia”, precisó.

Estas son las mejores aplicaciones para que los niños puedan divertirse al aprender a leer. Foto: carmeloportal

Pool Córdova aseguró que se requiere un acompañamiento del padre de familia, ya que los niños se guían de acuerdo a modelos. “Si el padre no lo está ayudando a entender el mundo, el niño no va a entender o no va a ver cómo enfrentarse a eso”, dijo.

¿Cuánto tiempo se recomienda el uso de celular en niños?

Bravo Bernachea señaló que los menores pueden usar dispositivos desde los 2 años, pero en tiempos cortos y supervisados por los padres. “Por ejemplo, si van a compartir una tarde de películas de 1 hora y media, esto debe ser supervisado. A partir de los 5 años, el niño va a explotar todo el desarrollo cognitivo, por lo que se podría permitir un tiempo determinado de empleo de una tablet que podría ser una hora intercalador de un día. Va dependiendo”, sostuvo.

Pero, ¿qué sucede con los niños que ya tienen una dependencia al celular? En ese parámetro, la experta sugirió a los padres quitar el celular de a pocos y no de un solo golpe.

“Si es de golpe va a chocar al menor y le podría generar ansiedad, rebeldía, frustración y más. Entonces, mejor es reducir de 3 a 2 horas al día. Pero, esto también debe ser reemplazado por tiempo de compartir, ¿a qué me refiero? A que el padre debe implementar nuevas rutinas como tardes de películas, salidas o llevarlo al parque para que así el menor reduzca su tiempo con el celular”, concluyó.

Al respecto, Pool también hizo hincapié en que los padres se involucren en las actividades de sus hijos. “Si quieres lograr que el hijo deje el celular, tú empieza a dejar de usarlo tan seguido dentro de casa y bueno, conecta con las actividades del niño. Ellos se guían del ejemplo”, finalizó.