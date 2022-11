Minedu: ¿colegios pueden impedir dar exámenes a escolares si no pagan la pensión?

Muchas madres y padres de familia, con el objetivo de brindarle una educación de calidad a sus hijos, eligen las instituciones educativas privadas para matricularlos. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 develó algunos malos comportamientos de estos centros educativos cuando los padres se atrasaban con los pagos de las pensiones.

En conversación con La República, Ana Peña, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), indicó que “muchos progenitores han denunciado que sus hijos han sido retirado del colegio, que no los quieren evaluar, o han desconectado el código del sistema y no tiene acceso a material virtual ”.

Sin embargo, “estas prácticas están prohibidas”, advirtió Peña. “El servicio educativo, que brindan estos proveedores, está sometido a reglas especiales y estas reglas están pensadas para preservar el derecho fundamental a la educación y prioriza a los menores por ser sujetos especiales de protección ”, agregó la especialista del Indecopi.

Peña comentó que, según la norma, “los proveedores de este servicio (educación) no pueden suspender a un estudiante aun así las familias estén atrasadas en el pago ”. “La norma establece que si un papá, una mamá o tutor no ha pagado la pensión del año escolar, el colegio está prohibido a suspender el servicio educativo, a retener las libretas de notas o a evitar que rindan evaluaciones o exámenes ”, recalcó.

El directo de un colegio es la máxima representación y tiene que cumplir una serie de funciones para velar por el alumnado. Foto: composición de Fabrizio Oviedo

¿Qué acciones puede tomar el colegio ante retrasos de pago?

La vocera de Indecopi aseveró que la institución educativa particular puede tomar medidas a fin de año escolar como retener certificados, “siempre que lo haya informado antes”.

Es decir, “ el colegio debe informar de manera previa y por escrito las condiciones del servicio educativo en un plazo de 30 días calendarios antes de iniciarse el proceso de matrícula de cada año lectivo”, recalcó Indecopi.

Entre los puntos a informar tenemos:

Monto, número y oportunidad de pago de las pensiones.

Los posibles aumentos de la pensión, independientemente del tipo de enseñanza.

Si cobrará un interés moratorio por retraso de las pensiones (no debe sobrepasar el interés legal fijo del Banco Central de Reserva).

Si retendrá el certificado de estudios ante la falta de pago de pensiones, entre otros.

Que los uniformes, materiales y/o útiles educativos pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento, a elección del consumidor, entre otros

Cifras

En lo que va del año 2022, el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) procesó 1.931 reportes relacionados con colegios . “El 52% fueron recibidas el primer trimestre del año, periodo en el que ocurre el proceso de elección de centros educativos, matrículas e inicio del año escolar”, resaltó Indecopi.

Las cinco conductas más reportadas y denunciadas en el años son:

Colegios más reportados ante Indecopi 2022. Foto: captura Indecopi

Por otro lado, según la data oficial del Indecopi, entre los colegios más reportados y consultados destacan: Innova Schools (10,6%), Saco Oliveros (2,2%) y Pamer (1,8%). “En Innova Schools, las conductas más registradas fueron el no reembolso de matrícula, pensión u otros y la no atención a solicitudes de gestión; en Saco Oliveros fueron la no idoneidad de clases y la infracción al deber de información; mientras que en Pamer fueron la no atención de canales de gestión y la no idoneidad de clases”, detalló la entidad.

En cuanto a las sanciones, Indecopi precisó que, entre noviembre de 2018 y octubre de 2022, impuso un total de 1.806 sanciones distribuidas en 641 colegios privados, lo cual equivale a más de 2.211 UIT (unidades impositivas tributarias).

Rankin de colegios más sancionados por indecopi. Foto: captura Indecopi

¿Cómo denunciar prácticas ilícitas de un colegio privado?

Si eres padre, madre o tutor de un estudiante y deseas reportar un mal comportamiento de un colegio privado, puedes escribir anónimamente al correo colegios@indecopi.gob.pe. “Nos deben enviar los datos del colegio, región y qué regla estaría incumpliendo el proveedor del servicio educativo”, detalló Peña.