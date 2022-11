Controladores a bomberos: “Confirmando, (los tenemos) a la vista…”

La torre de control del aeropuerto Jorge Chávez y la patrulla de bomberos que colisionó contra un avión de Latam el viernes 18 de noviembre mantuvieron contacto hasta segundos antes de la mortal colisión, de acuerdo con un audio al que tuvo acceso La República.

La grabación también evidencia que los controladores de la torre estaban plenamente informados del ejercicio programado por los bomberos, y que observaron cuando el vehículo se dirigió hacia la pista mientras la aeronave de Latam procedía a despegar.

“Confirmando ejercicio”, respondió la torre de control al supervisor de los bomberos aeronáuticos a las 3.09 p. m. del 18 de noviembre. Es decir, Corpac autorizó la práctica de los rescatistas, que consistía en determinar el tiempo que les tomaba acudir a una emergencia.

Luego de dos minutos, a las 3.11 p. m., la torre de control confirmó a los bomberos la salida de la estación de los camiones para cumplir con el ejercicio programado: “A la vista, rescate (bomberos)”. Unos segundos después se produjo la colisión.

El audio comprueba la coordinación entre la estación de bomberos y la torre de control, y que aquella se mantuvo en todo momento, antes y durante el ejercicio.

A partir del audio en el que se escucha la voz de los controladores que estuvieron de turno ese día, es posible reconstruir los hechos que acabaron con la vida de los bomberos Ángel Torres y Nicolás Santa Gadea.

En efecto, a las 3.00 p. m., los controladores de superficie pidieron al piloto del avión de Latam 2213 que se movilice hasta el punto que está antes del ingreso a la pista de aterrizaje. Luego le pidieron que cambie de frecuencia para que coordine con los controladores que están encargados de la pista de aterrizaje.

Entretanto, los controladores de superficie (todos los controladores sean de superficie o de vuelo están en la torre de control) coordinaban con el supervisor de la estación de bomberos para el inicio del simulacro.

A las 3.05 p. m., la torre de control le informó al equipo de rescate que podía acercarse a 90 metros del eje de la pista de aterrizaje, lugar donde se encuentran unos conos de seguridad que impiden el ingreso a la pista.

“Rescate 6, autorizado acercamiento a 90 metros del eje de la pista, los conos de la vía vehicular, lado Whisky (lado oeste a la pista de aterrizaje)”, fue la indicación que recibieron los bomberos de parte de la torre de control.

En este punto hay dos versiones: fuentes cercanas a Lima Airport Partners (LAP) señalan que el pedido de torre era para que los bomberos retiren los conos antes de iniciar el ejercicio. En cambio, fuentes de la Corporación Peruana de Aviación Comercial y Aeropuertos (Corpac) aseguran que, en realidad, la torre de control solo les estaba dando autorización para acercarse hasta ese lugar y no para ingresar a la pista activa (donde se encontraba el avión de Latam en proceso de despegue). Este punto lo esclarecerá la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA).

En los minutos siguientes, la torre de control pidió a los bomberos estar atentos a cualquier indicación previa al inicio del ejercicio. En esos momentos, se presume que se da inicio al ejercicio, pues, a las 3.11 p. m., la torre de control señaló claramente que veía salir de la nueva estación de bomberos a los camiones bomberiles. E incluso detalla que los visualiza por la “calle Quebec”, una pista perpendicular a la pista de aterrizaje.

Los controladores ven, desde su posición privilegiada, todo el panorama de lo que ocurre en la pista de aterrizaje y zonas aledañas. Por eso se entiende que confirman la visualización de los vehículos desplazándose por las calles alternas. También pudieron ver que el vehículo bomberil que encabezaba la patrulla se dirigía hacia la pista donde estaba despegando el avión de Latam. ¿Los controladores estaban en condiciones de advertir a los bomberos de la presencia de la aeronave?

Los audios completos están en manos de Corpac

De acuerdo con el audio al que accedió este diario, segundos después del choque, el controlador encargado autorizó el ingreso del segundo camión a la pista activa.

Antes de la colisión, la torre de control no dio una autorización explícita a los camiones de bomberos para el ingreso a la pista activa, como señalan las normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que regulan las actividades en el aeropuerto.

No obstante, como ha informado este diario, el 17 de agosto de este año se produjo un simulacro que implicaba el ingreso a pista activa, y que fue aprobado por las instancias involucradas, entre ellas Corpac. Faltaría saber si en ese caso hubo autorización explícita; si no fue así, se presumiría que tanto LAP como Corpac no estaban cumpliendo con el procedimiento estipulado en las normas.

También hay que señalar que en el simulacro de agosto pasado se realizaron dos ejercicios, uno en la pista de aterrizaje y otro en la calle alterna llamada Lima.

El audio completo, con las respuestas de los bomberos, solo lo tiene Corpac. Este material será sometido a la evaluación de la CIAA.

Dato

Advertencia. La compañía LAP informó que circula el audio de una comunicación entre miembros de esta empresa y la torre de control, y que ha sido editado con el propósito de desinformar sobre el caso. Pidió al MTC su intervención. La grabación no es la misma que obtuvo este periódico.