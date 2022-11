Harry Styles en Lima: Metropolitano y corredores ofrecerán servicio especial luego del concierto

Harry Styles ofrecerá un concierto este martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional, en Lima. Más de 40.000 fanáticos adquirieron sus entradas en Teleticket para poder disfrutar de canciones, como “As it was” y “Watermelon sugar”. Luego del evento, algunos regresarán a casa en autos particulares o taxis. Sin embargo, si deseas ahorrar, los buses del Metropolitano y Corredores Complementarios brindarán un servicio especial denominado “Love on bus”. ¿Cuánto costará el pasaje y cuál es la ruta anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)?

Harry Style en Lima: servicio especial de ATU "Love on bus" regirá desde las 11:30 p. m. Foto: ATU

Harry Styles en Perú: ¿cuál es la tarifa del Metropolitano y corredores?

Los buses del Metropolitano de Lima y Corredores Complementarios ofrecerán un servicio especial luego del concierto de Harry Styles “Love on tour” en Perú. Aquí, las tarifas que regirán desde las 11.30 p. m. del 29 de noviembre:

Metropolitano : S/ 3,20

Corredor Azul : S/ 4

Corredor Morado : S/ 4

Corredor Rojo : S/ 4

Corredor Azul ( Lechucero ): S/ 1,80

Corredor Amarillo: S/ 5

Harry Styles Perú 2022: tarifas de servicio especial de Metropolitano y corredores morado, azul, rojo y amarillo. Foto: ATU

Harry Styles Perú 2022: ¿cuál será la ruta del Metropolitano y corredores?

El servicio especial “Love on Bus” del Metropolitano y Corredores Complementarios de la ATU estará ubicado en puntos cercanos al Estadio Nacional, donde se desarrollará el concierto de Harry Styles, el joven más millonario de Reino Unido.

A lo largo de la avenida Petit Thouars se encontrarán los vehículos del Corredor Morado, Rojo, Azul y Amarillo. En tanto, en la estación Estadio Nacional estarán las unidades del Metropolitano. Además, habrá un paradero de taxis autorizados por la ATU.

Harry Styles Perú 2022: rutas de buses del Metropolitano y Corredores Complementarios. Foto: ATU

Harry Styles Perú: ¿concierto se canceló o sigue en pie?

A inicios de noviembre, Harry Styles, a través de su cuenta oficial de Instagram, Harry Styles anunció que postergará algunas fechas de los conciertos que tenía programados en Estados Unidos, puesto que se encontraba con gripe y en cama.

No obstante, Perú no aparecía en la lista, por lo que el evento de Harry Styles en suelo nacional continúa en pie.