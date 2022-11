Cifras de terror: cada tres días se produce un feminicidio en el Perú

Ser mujer en el Perú significa vivir en peligro. Las cifras lo prueban: en lo que va del año (hasta el 22 de noviembre) se han registrado 109 feminicidios, lo que equivale a un crimen cada tres días. Como el caso de M. I. N. V. (27), a solo unos días de iniciado el año. Ella fue asesinada por Oswaldo Andrade y Roberto Silvestre por resistirse a ser abusada por ellos.

El Ministerio de la Mujer (MIMP) señala que en los últimos cinco años el comportamiento ha sido ‘’ondulante’'. El 2021, por ejemplo, cerró con 136 feminicidios y el 2020 con 131 (ver infografía). ‘’Ahorita todavía no terminamos el año. Esperamos no a llegar a 136, pero no sabemos’', dice Milagros Ríos García, directora de la Unidad de Prevención del Programa Nacional Aurora del MIMP.

Agrega que gran parte de las víctimas tiene entre 18 a 34 años, seguidas por el grupo de mujeres mayores de 35 años y de menores de 12 a 17, además de niñas (2) que no llegaban a los 11 años. Asimismo, detalla que la mayoría de feminicidas mantenía un vínculo sentimental con las mujeres. Así, los principales agresores son, sobre todo, los convivientes y exconvivientes. También los enamorados o exenamorados, refiere.

Sobre este punto, la exministra de la Mujer Ana Jara explica que en una sociedad machista y patriarcal como la nuestra, el hombre considera que la mujer le pertenece y que solo debe estar dedicada a su servicio y al de los hijos. “El varón es criado en ese ambiente de superioridad con respecto a la mujer y así lo siente, y así también aspira que sea cuando se une en una relación de pareja, sea fuera o dentro del matrimonio”.

No minimizar nada

Ana Jara, quien advierte que el feminicidio es la expresión máxima de violencia hacia la mujer, manifiesta que se debe generar mayor consciencia sobre la violencia psicológica y verbal, ya que muchas veces esta se minimiza, mientras que puede ser el primer paso de un posible feminicidio.

En esa línea, la extitular del MIMP Gloria Montenegro indica que casi un 50% de las denuncias que se reciben son por violencia psicológica. ‘’Es una escalada. Si nosotros cortamos (este tipo) de violencia, podemos suprimir otros tipos de violencia, pero si no hacemos caso al maltrato psicológico, entonces vamos a ir viendo, otra vez, un retroceso enorme en la lucha contra la violencia hacia la mujer’'.

Algunos tipos de violencia son la económica, psicológica, física, sexual, el feminicidio y la desaparición, que fue incluida este año en el reglamento de la Ley n.° 30364 como una nueva modalidad.

Precisamente, respecto a este último tipo de violencia, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, ha referido que suelen terminar en trata de personas o feminicidios. Esto ocurrió con la ciudadana mexicana Blanca Arellano, quien en un principio fue reportada como desaparecida y después se descubrió que había sido asesinada. Ella es una de las 23 extranjeras que han sido víctimas de feminicidio en los últimos cinco años, precisa la fiscal superior Irma Díaz Livaque, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Blanca Arellano es una de las 23 extranjeras en Perú que han sido víctimas de feminicidio en los últimos cinco años.

32 desaparecidas por día

De enero a octubre se han denunciado 9.705 desapariciones de mujeres; es decir, un promedio de 32 por día. La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo (DP), Carolina Garcés, sostiene que, debido a que las mujeres representan más del 60% de las denuncias de desapariciones, se trata de un problema de género. Añade que las más afectadas son las adolescentes: un 67% del total de mujeres desaparecidas tienen menos de 18 años.

Sumado a ello, señala la adjunta, hasta ahora solo el 49% de las víctimas han sido ubicadas, lo que significa 4.737. Garcés considera que para hacerle frente a esta problemática es necesario capacitar a todos los operadores de la Policía y el Ministerio Público para que se pueda actuar con celeridad porque en estos casos el tiempo es vital. Si bien existe una ley al respecto, la adjunta cree que se debe reforzar la sensibilización.

Hay un retroceso

En tanto, Gloria Montenegro sostiene que, por parte del Congreso, no solo hay un retroceso en la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino un ‘’trabajo para traerse abajo todo’'.

Esto se evidencia con las iniciativas que han rechazado, como la que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación , y aquellas que han aprobado, como la eliminación del enfoque de género en el currículo escolar, entre otras.

MIMP busca la prevención de la violencia

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el MIMP lanzará la campaña ‘Siempre a tu lado’, que busca prevenir la violencia hacia la mujer a través de la prevención y sensibilización. El sector refiere que es necesario comprometer a las instituciones, organizaciones y a la propia sociedad.

Mañana sábado se realizará una marcha contra la violencia de género: ‘’Perú machista: nos violan, matan y desaparecen’'. Distintos colectivos participarán. El punto de encuentro será el parque Washington a las 4 p.m.

Declaraciones

Ana Jara, exministra de la Mujer

“Los dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) en los últimos lustros han retrocedido en todo lo avanzado (...). Lamentablemente, ambos son compañeros de ruta. Ninguno tiene la intención de continuar lo que se había avanzado”.