Gobierno afronta protestas desde hoy en la selva por golpe a la EIB

Desde hoy, diversas organizaciones indígenas de la selva central acatarán una movilización indefinida, bloqueando varios tramos de la Carretera Marginal, en rechazo a una norma del Ministerio de Educación (Minedu) que refieren significa un atentado contra la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), lo cual perjudicaría a un millón 200 mil alumnos que hablan una de las 48 lenguas originarias del país.

“Esta medida se dará ante la intransigencia del ministro Rosendo Serna, con quien nos reunimos el miércoles último sin llegar a ningún acuerdo”, afirmó Cline Chauca, vocero de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC). A él le han solicitado dejar sin efecto la resolución viceministerial n.° 121, que en uno de sus artículos señala que no es necesario que se acredite el dominio de una lengua originaria para la encargatura del puesto de director de escuela de EIB.

Sin embargo, en el evento realizado en la provincia de Satipo (Junín), Serna respondió que existía una “mala interpretación” del artículo de esa norma y que habrá precisiones en un oficio. Eso mismo explicó un día antes durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, a donde acudió por ese tema.

“Cuando decimos que no se debe acreditar dominio, nos referimos a que no deben presentar documentos porque ya están en el registro de profesores bilingües de lenguas originarias”, dijo. También anunció que esta exigencia se dará ahora desde la segunda de las cuatro etapas del proceso y ya no desde la tercera.

Loreto: comunidades indígenas tienen demandas en el sector salud, educación, ambiental y otros. Foto: Cuatro Cuencas

Pero no es suficiente para las organizaciones. “Nosotros debemos participar en las modificaciones según nuestro derecho de consulta previa. Además, exigimos que se anulen las encargaturas que ya se han dado en la primera y segunda etapa sin la exigencia de la lengua originaria ”, dijo Chauca, quien señaló que las protestas en la Marginal de la Selva no se detendrán si no acceden a sus pedidos. “El ministro nos dijo que no nos dejemos manipular cuando él está sometido al Fenatep por ser el sindicato del presidente Pedro Castillo”.

Eso mismo le exigirán hoy, a través de un plantón, un grupo de docentes al ministro de Educación en Pucallpa. “Nos echa la culpa de ‘malinterpretar’ la norma, de no tener comprensión lectora, cuando debieron ser claros. El proceso de encargatura ya está viciado y debe empezar de cero porque se han vulnerado derechos de docentes en la primera y segunda etapa”, señaló Vicente Agustín Cairuna, del Sutep Ucayali. Agregó que no se dialogará con Serna si no firma la resolución que hace esos cambios. “No se hace nada con un oficio o con palabras”, dijo.

