25N: Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer

María Antonieta Alva, ex ministra de Economía y Finanzas.

“Los temas de género quedan relegados entre tanto discurso vacío”

María Antonieta Alva, economista, exministra de Economía y Finanzas:

En agosto de 2021 llegué a Paquistán para trabajar en políticas de Salud. Días antes, una tiktoker había sido atacada en la ciudad de Lahore, a plena luz del día, por cientos de hombres que incluso le arrancharon la ropa. Tiempo después, en Afganistán, que tiene una amplia frontera con Paquistán, el régimen misógino Talibán tomó por asalto su país. Yo estaba en esa parte del mundo, en reuniones con funcionarios públicos –la gran mayoría hombres– hablando de cómo podíamos evitar la muerte materna, fortalecer la lactancia exclusiva o fortalecer la planificación familiar. Eran hombres diseñando políticas públicas para mujeres.

Las políticas públicas en Perú también le están dando la espalda a las mujeres. Que nuestro sistema de Salud no sea capaz de evitar que una mujer muera durante el parto es una verdadera tragedia nacional. Hemos dejado que el debate en torno a la equidad de género sea monopolizado por ideologías aparentemente contrarias en lo económico, pero muy similares en temas relacionados a los derechos de la mujer. Unos se dicen libertarios, otros que están con el pueblo, pero lo que es real es que los temas de género quedan relegados entre tanto discurso vacío. En mi país, las mujeres también se mueren cuando no deberían. A las mujeres las matan. Las violan desde niñas. No hay que viajar hasta Paquistán o Afganistán para comprender que en muchas cosas somos similares, así la comparación duela.

Rosa Bueno de Lercari, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Foto: Difusión.

“La independencia económica es importante”

Rosa Bueno de Lercari, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL):

Evitar la violencia contra la mujer no solo es tema económico. ONU Mujeres subraya que la prevención es la única manera de detener la violencia antes incluso de que ocurra, pero para que eso se dé es necesario un compromiso político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario. ¿Cómo podemos hacerlo si las más altas autoridades, empezando por el premier, tienen expresiones misóginas contra las mujeres profesionales? Sin embargo, no podemos paralizarnos en el difícil contexto actual, debemos seguir haciendo cambios.

La independencia económica, para que la mujer decida salir de la esfera de influencia del agresor es importante, por ello las empresas hacen serios esfuerzos no solo para no realizar discriminaciones en el momento de la contratación, sino que además exista equidad en el pago. En la Cámara de Comercio de Lima, que es una institución que tiene 134 años, también soplan vientos de cambio. Soy la tercera mujer en convertirse en presidenta de la institución y lidero el primer Consejo Ejecutivo paritario en más de un siglo. Los avances se seguirán dando, a pesar de los políticos, porque es parte de la evolución natural que los peruanos estamos realizando para convertirnos en una sociedad mejor.

Gladis Huamán Chávez, soprano del Bicentenario. Foto: Difusión.

“Las mujeres seguimos en una lucha constante”

Gladis Huamán Chávez, profesora de canto. Soprano del Bicentenario.

La mujer a lo largo de los años fue postergada, maltratada y humillada. Y en el arte en general y en la música, claro, esto no fue diferente. Sin embargo, no debemos olvidar que desde antaño la mujer, muy a pesar de las circunstancias, luchó por reivindicar sus derechos y luchó por sus sueños, y gracias a ese empoderamiento hoy tenemos a grandes compositoras e intérpretes que nos heredaron bellas melodías, cómo Rosa Mercedes Ayarza, Clotilde Arias, Chabuca Granda y Alicia Maguiña, entre otras artistas que no dejaron que sus voces fueran calladas.

Hoy en día las mujeres seguimos en una lucha constante para detener los maltratos y las diferencias que muchas veces aún se observan en la sociedad. Ello para forjar un futuro con igualdad y respeto para y por nuestros hijos, así como por nosotras mismas. Sabemos que hemos avanzado mucho en materia de nuestros derechos, sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Vanessa Herrera López, psiquiatra y terapeuta de familia. Foto: URPI/Alexis Choque

“Se requiere que se invierta más en prevención”

Vanessa Herrera López, psiquiatra y terapeuta de familia.

En el Perú todavía persisten creencias machistas que justifican y minimizan la violencia, y para erradicarlas es necesario el compromiso y decisión de las autoridades y la sociedad; además, se requiere que se invierta más en prevención, así como en el cuidado integral en salud de las sobrevivientes. La violencia puede impactar a largo plazo en la salud mental de las víctimas bajo la forma de estrés post traumático, ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentario, dependencia a drogas, incremento de intento suicida o suicidio consumado. Las niñas, niños y adolescentes u otros integrantes de la familia que fueron testigos de la violencia, también son afectados emocionalmente.

Es importante indicar que el Ministerio de Salud, viene implementando servicios diferenciados para atender de forma gratuita a las sobrevivientes de violencia desde el primer nivel de atención, así como en los 250 Centros de Salud Mental Comunitario. Pero hay que reiterar que es necesario seguir incrementando estos servicios para el mayor acceso a toda la población y reconstruir su proyecto de vida.

Rosario Pajuelo, Consejera económico comercial del Perú en Francia. Foto: Difusión.

“Hay que empoderarlas para la exportación”

Rosario Pajuelo, Consejera económico comercial del Perú en Francia.

Otra forma de lucha contra la violencia femenina es lograr la auto sostenibilidad de las mujeres en los sectores productivos, principalmente en el interior del país, en las regiones donde la presencia de la mujer como actor económico es activo es innegable. Es el caso del Cusco caracterizado por sus exportaciones de café de la zona de Quillabamba o el cacao chuncho de Echarati o el maíz gigante del Valle dl Urubamba, los granos andinos de las zonas altas del Cusco o los talleres donde se tejen prendas y accesorios de lana de oveja y alpaca en Chinchero. En todos ellos las mujeres son las que cosechan y tejen para ampliar nuestra oferta exportable.

De allí la importancia de los programas y las misiones comerciales para conectarse con los mercados externos o las capacitaciones sobre cómo adecuar sus productos a la demanda internacional o como incursionar en los mercados de nicho como en los cafés de especialidad o en los de granos orgánicos. Esa una forma de conseguir mayores ingresos para ellas y empoderarlas.

Yaritna García, profesora y actriz. Interpretó a la Qoya en 8 oportunidades en el Inti Raymi. Foto: Difusión.

“Nos queremos siempre vivas”

Yaritna García, docente de Historia y actriz de arte dramático. Qoya en varios Inti Raymis.

Mujeres que lucharon por defender sus derechos como Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemayta entre otras tantas, son ejemplo para el país. Con sus acciones dejaron testimonio irrefutable de su valor y de su inmenso amor a la patria. Y en una época donde la mujer estaba limitada a dar calor de hogar y a procrear hijos, surge Micaela Bastidas con la grandeza de los escogidos, de los conductores, de los libertadores, de los que cubren su nombre en toda época, para señalar el destino de un pueblo, su pueblo.

Micaela desempeñó desde el primer momento un papel destacado gracias a su inteligencia y sagacidad, y tuvo don de mando y genio fuerte y decidido. Mujeres como ella son ejemplo en el fragor de la batalla, junto a los varones en arrojo y valentía. Por siempre recordaremos sus palabras: “Estoy pronta a morir, donde muriese mi esposo…” Así era el espíritu sublime de esta mujer, imagen de la mujer caneña, cusqueña y peruana; cuyo patriótico ejemplo nos recuerda a las estoicas espartanas. Que el espíritu de Micaela nos sirva de ejemplo para que las mujeres luchemos contra toda violencia e injusticia, venga de donde venga, porque nos queremos siempre vivas para alcanzar nuestras metas y sueños.