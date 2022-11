Surco: Carlos Bruce ratifica que no autorizará conciertos que incumplan con medidas de seguridad

Luego de que la Municipalidad de Santiago de Surco clausurara el Arena Perú, donde se iba a realizar el segundo concierto de Juan Luis Guerra, el alcalde electo Carlos Bruce ratificó su decisión de no autorizar este tipo de eventos que no cumplan con medidas de seguridad y de sonorización adecuadas.

“Esto es una bomba de tiempo lista para reventar en cualquier momento. Surco tuvo ya una mala experiencia en el pasado de un local llamado Utopía, donde murieron 29 muchachos . Los empresarios dicen que nunca ha pasado nada. En Utopía nunca pasó nada hasta que pasó y no vamos a esperar a que esto ocurra para volver a tener que enterrar a nuestros hijos”, enfatizó.

Bruce afirmó que apoya la decisión de la comuna surqueña de cerrar el Arena Perú, aunque aclaró que esto debió darse con anticipación.

“Felizmente, después de 4 años al municipio se le ocurre reaccionar, lo han debido haber hecho antes, pero estoy totalmente de acuerdo . Los empresarios que hacen estos eventos no tienen una ética comercial. Era un establecimiento de 9.000 personas de aforo y meten 14.000. Estaban prohibidos de vender licor y venden licor. No pueden seguir funcionando”, explicó.

El excongresista aseguró que este tipo de recitales con gran cantidad de asistentes no pueden realizarse en un distrito residencial .

“Tienen que buscar lugares descampados donde la gente, en caso de una emergencia, pueda salir rápido del local sin tener que chocarse con vallas de metal o cualquier otro obstáculo que podría aprisionarlos y generar pérdidas de vidas humanas, pero eso será una decisión de otros distritos, Surco no les da la bienvenida a estos tipos de eventos ”, manifestó.

¿Cuáles serán los requisitos que los locales deberán cumplir?

De acuerdo a Carlos Bruce, los establecimientos deberán ejecutar los siguientes requerimientos:

El sitio debe estar totalmente sonorizad o, es decir, que el ruido no salga al medio ambiente.

o, es decir, que el ruido no salga al medio ambiente. Los mecanismos de evacuación deben permitir que las personas salgan hacia sitios descampados y no hacia zonas angostas como una vereda.

deben permitir que las personas y no hacia zonas angostas como una vereda. No puede haber vías urbanas rápidas alrededor que puedan congestionarse o generar problemas a la movilidad urbana.

“Personalmente, no encuentro lugar en Surco donde vayan a poder cumplir con estas tres condiciones y si no se puede cumplir con las tres no se podrán hacer estos conciertos en Surco”, dijo el futuro burgomaestre.