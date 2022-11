¿Se suspenderá el paro? Conoce si este viernes 25 funcionará el transporte en el Perú

El paro indefinido de transportistas está en su tercer día y, desde que inició, se ha presentado una serie de incidentes en diversas regiones, en donde se ha acatado esta medida de fuerza, como bloqueos de carreteras, desabastecimiento, etc.

En conversación con La República, Kelly Chávez Villanueva, coordinadora nacional de la Alianza Nacional de Gremios de Carga del Perú, ratificó que “el paro es indefinido y a nivel nacional” . “Solo se levantará cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo brinden soluciones a nuestra problemática. Para ello, necesitamos leyes de aplicación inmediata ”, advirtió.

Por su parte, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, precisó que los gremios están esperando una invitación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) “para que sepan qué es exactamente lo que queremos”.

“Ya terminamos las coordinaciones con el Legislativo; ahora entramos a la cancha del Ejecutivo, pero todo dependerá si nos citan o no, mientras tanto el paro continúa y cada día va a ser más radical”, alertó Marchese.

Paro de transportistas: ¿Cuáles son las principales demandas de los conductores?

Kelly Chávez resaltó los cinco principales temas de agenda nacional de los transportistas que han acatado el paro indefinido. Estos son:

Costos mínimos obligatorios: proyecto que se encuentra en el Congreso para su debate. Reserva de carga: se han identificado observaciones a los proyectos de ley, pero existen propuestas de mejora. Reestructuración de Sutrán: están a la espera de los ejes de acción y las líneas de tiempo para su ejecución. Puertos secos: están a la espera de una solución al desequilibrio del transporte extranjero y nacional. Incremento del diesel: el Ejecutivo ha tomado acciones, aunque aguardan las nuevas medidas, por parte del Ministerio de Energía y Minas, Petroperú y Ministerio de Economía, para menguar el alza de combustible.

“ La lucha se intensificará, si el Poder Legislativo y Ejecutivo no nos den la solución a nuestra problemática, ya que esta no es de ahora . Tenemos años reclamando lo mismo y sin resultados”, explicó Chávez.

¿Qué acciones han tomado los transportistas en el Poder Legislativo?

De acuerdo a lo informado por Javier Marchese, los representantes de los gremios estaban trabajando con los técnicos del Congreso para aportar algunas correcciones a los proyectos de ley que engloba “los costos obligatorios, la reserva de carga y transporte internacional y la competencia de las municipalidades”.

Sin embargo, advirtió que “estas iniciativas van a seguir su proceso: ir al pleno, evaluación, aprobación, etc., pero eso conlleva un tiempo, que no va a permitir solucionar el paro ”.

Javier Marchese, uno de los dirigentes de los camioneros, indicó que su protesta no conllevará bloqueo de carreteras. Foto: La República

¿Qué exigen los transportistas al Ejecutivo para levantar el paro nacional indefinido?

Marchese explicó que los gremios están recurriendo al Ejecutivo para que “ nos dé los decretos de urgencia que puedan solucionar los problemas , mientras se implementa las leyes del congreso, que ya están comprometidas”.

“Las leyes de parte del Legislativo podría tomar dos o tres meses, hasta que se reglamente, implemente y den los presupuestos”, detalló el representante de los transportistas de carga.

Márchese aseguró que no tienen “ ningún acercamiento con el MTC” ; no obstante, están a la espera de una invitación para que “sepan que es exactamente lo que queremos porque ellos pueden que sepan cuál es la solución, pero si no la conversamos no la vamos a poder encontrar”.

En relación con los acuerdos anteriores con el mencionado ministerio, aseveró que “todo ha sido un engaña muchacho”. “No se ha cumplido nada y a lo mucho se ha conseguido la reducción del peaje, que incluso es difícil recibir por las barreras que han puesto”, reclamó.