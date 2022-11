Identifican perjuicio de S/ 375.000 por bonificación irregular a personal del hospital de Apoyo II-2 de Sullana

La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 375.026 por el irregular otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo del hospital de Apoyo II-2 de Sullana en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, debido a que este beneficio se pagó al margen de la normativa establecida.

Según el Informe de Control Específico n.º 008-2022-2-5349-SCE, se evidenció que, en los meses de abril a diciembre de 2020, la entidad consideró como beneficiarios del bono COVID ascendente a S/ 720 a trabajadores que no cumplían con los criterios establecidos en los decretos supremos n.º 068-2020-EF y n.º 184-2020-EF, ya que se incluyó a personal asistencial que no realizó labores presenciales y administrativos que efectuaron labores no vinculadas a los servicios de alerta y respuesta ante la pandemia.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en hospital de Sullana. Foto: Contraloría.

También se consideró el pago de reintegros a personal asistencial que hizo labores de carácter administrativo, toda vez que se desempeñaron como jefes de departamento o servicio. Dichas labores tampoco se enmarcaron en los criterios señalados por la norma.

PUEDES VER Programan campaña agrícola y fortalecen distribución de fertilizantes en Piura

El Órgano de Control Institucional (OCI) identificó presunta responsabilidad administrativa y civil del exdirector del hospital por no velar por el estricto cumplimiento de los criterios establecidos para una adecuada identificación de los beneficiarios.

Tras ello, se le informó al gobernador regional de Piura para que implemente las recomendaciones formuladas y disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de los exfuncionarios comprendidos en estos hechos.