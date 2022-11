Huancayo: el caso del hombre que defendió a sus vecinos de ladrones y luego apareció muerto

Jimmy Lovera Luján era un profesor de microelectrónica y dirigente de la urbanización Elino, de la provincia de Huancayo, Junín. Según cuentan sus familiares, era un ciudadano querido por sus vecinos, a quienes siempre estaba dispuesto a ayudar, llegando incluso a enfrentarse a unos delincuentes para frustrar robos a las casas de la zona.

Sin embargo, luego de acudir a un local para ver junto con unos amigos el partido amistoso entre Perú y Paraguay, en noviembre, no se supo más de él, hasta que dos días después fue encontrado muerto y con signos de haber sido torturado.

¿Cómo desapareció Jimmy Lovera?

Después de ver la victoria de Perú sobre Paraguay, el pasado miércoles 16 de noviembre, Jimmy decide ir a un bar con sus acompañantes para beber licor hasta aproximadamente las 11.20 p. m., hora en que se despidieron de él y fue también el último momento en que lo vieron con vida.

Al día siguiente, Roger, su hermano, recibe una llamada de su madre contándole que su hijo no había regresado a casa. Tratando de averiguar su paradero, una de las hermanas logra contactar con Carlos, un amigo de la víctima, quien le confirmó que la fecha de la desaparición estuvo con él, pero que solamente tomaron una cerveza después del partido para luego volver cada uno a su domicilio .

“Usualmente, él no hacía eso, no llegaba al día siguiente, no llegaba de madrugada, si él salía con los amigos, a lo mucho llegaba a las 10 de la noche porque él enseña clases presenciales de microelectrónica y era bien entregado a su trabajo, él desarrollaba tarjetas, hacía reparaciones”, relató Roger para La República.

Jimmy era conocido por sus conocimientos en la microelectrónica. Foto: difusión

La noche fatídica

Pasaron 48 horas y Jimmy seguía sin aparecer. Su madre decide ir a la comisaría a poner la denuncia, aunque los efectivos inicialmente no la quisieron aceptar.

En medio de sus indagaciones, una amiga de su hermano le comentó que alrededor de las 7.00 p. m. habían encontrado un cuerpo maniatado y le recomendó que siguiera la transmisión en vivo sobre el hecho a través de un medio de noticias local.

Roger vuelve a hablar con Carlos para preguntarle con qué ropa vio a Jimmy por última vez y así corroborar si había coincidencias con el reciente hallazgo. Él le contestó que vestía una chompa oscura y un pantalón beige.

Pasando las 9.00 p. m., arribaron representantes de la Fiscalía para revisar el cadáver y descubrieron que las vestimentas eran las mismas del hombre desaparecido.

“Se me vino la noche y tuve que viajar con prisa para poder acompañar. Mis tíos me apoyaron, pedí que vieran a mi mamá porque ella solo vivía con mi hermano. (Ella) estuvo en un cuadro de shock y gracias a los vecinos que pudieron acudir a ayudarla. Todo eso, la verdad, a mí me tiene mal, desmotivado, y a veces yo quisiera salir, pero me pongo a pensar que esta gente puede tratar de hacerme algo también y tengo mi hijito, mi pareja también”, narra Roger.

La familia tiene sus sospechas

El cuerpo fue hallado con signos visibles de tortura, por lo que sus parientes piensan que podría tratarse de un acto de odio o venganza.

Por un lado, Jimmy Lovera era dirigente vecinal y, durante su gestión como presidente de la localidad, se enfrentó en dos oportunidades a unos delincuentes que intentaron robar las residencias. “Yo no descarto que sean estas personas de mal vivir que tal vez no han logrado su objetivo en algún momento y han tomado unas represalias, ese ensañamiento con mi hermano ”, afirmó.

La víctima participó en el I Congreso Internacional Andino de técnicos como representante de su organización, Inca Cell Phone Academy. Foto: difusión

Por otro parte, la víctima era especialista en microelectrónica, había participado en una conferencia internacional y tenía, incluso, una academia virtual en la que impartía clases, llamada Inca Cell Phone Academy. Conociendo su experiencia, en una ocasión, una mujer le dio un celular para repararlo y resultó que el aparato era robado .

“Los mismos policías le dijeron: ‘Lo que pasa es que a ti te han sembrado, cuídate nomás porque hay gente mala que te quiere hacer daño’. Yo le dije: ‘Cuídate siempre’. Él era bien caritativo, siempre acá con los vecinos. Bien solidario era”, lamentó.

“Mi hermano ahora ya no está, no nos lo van a poder devolver”

En los dos días que duró el velorio, los vecinos lamentaron lo sucedido. “Las amistades más cercanas que han llegado acá decían: ‘Tu hermano era una buena persona, no estaba en ninguna andanza’, hay varios que quieren declarar”, manifestó.

Jimmy tenía más proyectos en mente, además de las lecciones que impartía, se encontraba escribiendo un libro sobre los temas en que era experto.

“Lo que pido es justicia porque a mi hermano no le debieron haberle arrebatado la vida de esa manera. Mi madre está destrozada, deja un hijo huérfano prácticamente. Mi sobrino tiene 16 años, él está en España. Siempre ha cumplido con su hijo, él también está desbastado”, expresó.

“Yo solamente pido a la Dirincri, todas estas entidades que se dedican a la investigación de este tipo de crímenes, que no se vuelva a repetir porque hoy ha sido mi hermano y mañana puede ser un ser querido de otras personas, porque los asesinos nada va a garantizar de que no lo vuelvan a hacer. Es lo único que puedo pedir porque mi hermano ahora ya no está, no nos lo van a poder devolver ”, agregó.

Roger pidió celeridad en las investigaciones y que se obtengan las cámaras de seguridad que había en la zona donde se dio la desaparición.

“Están viendo si hay alguna evidencia más, nos dijeron. Él tenía un iPhone donde grababa todo sus tutoriales, todo su trabajo, todo su material que él diseñaba, entonces eso sí se han llevado, pero otro celular de uso personal que él tenía, no se encuentra, está como no habido”, puntualizó.