Familiares de empresaria trujillana raptada exigen a secuestradores dejarla en libertad

Familiares de Nilda Arrascue Espinoza, empresaria trujillana de 43 años secuestrada el pasado 15 de noviembre, llegaron hasta los exteriores del Complejo Policial Alcodes Vigo Hurtado para exigir a los raptores que la regresen sana y salva.

“Mi hermana corre peligro, no solo por estar secuestrada. Tiene una enfermedad muy delicada. Ha estado hospitalizada varias veces por anemias crónicas, probablemente leucemia. Necesitamos que se comuniquen, por favor. Necesitamos que esté bien. La necesitamos en casa”, afirmó una de sus parientes.

Piden celeridad en investigaciones de empresaria secuestrada. Foto: La República

La citada aseguró que lo que están viviendo los mantiene intranquilos. “Es una pesadilla que no se la deseamos a nadie y nunca pensamos vivir”, expresó. Lo único que piden es la libertad de la mujer. “Señores secuestradores, la vida de mi hermana corre peligro. Ella está enferma. Sus hijos la esperan. La queremos en libertad. Sea lo que sea, la necesitamos en casa. Sus tres hijos la necesitan”, exhortó.

Asimismo, pidió a los policías y ministerios hacer su trabajo y que les regresen a su hermana. “Pedir que los policías hagan su trabajo. Ya no sabemos qué creer. La Policía dice que está trabajando, que tiene información, pero no sabemos, no hay nada. Ella sigue secuestrada y esa es la realidad”, culminó su familiar.

Hasta la fecha, los delincuentes no han contactado a la familia de Nilda Alejandra Arrascue Espinoza.