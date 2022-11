Denuncian que mujer colombiana y su hija visitaron el Perú en setiembre y desparecieron

Una mujer colombiana de 24 años continúa desaparecida desde que llegó al Perú en setiembre pasado. Según sus familiares, Alejandra Palacios Jiménez ingresó a nuestro país en compañía de un peruano que conoció cuando estuvo alrededor de un mes en Lima y Cusco.

Antes de embarcarse, pidió alojamiento a su hermana Fernanda, quien vive en la capital, pero nunca llegó a la residencia. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero ni de su hija de 4 años, con quien habría viajado.

“No envía ningún audio, no contesta ninguna llamada. Solamente envía un mensaje: ‘Estoy bien, no se preocupen, la niña está bien’”, dijo la pariente para América TV.

Su hermana comentó, además, que un hombre llamado Miguel escribió desde la cuenta de Facebook de Alejandra. “(Dijo) que no nos preocupáramos, que ella estaba bien, que su hija estaba bien y que él la había llevado al terminal en estos días y ya. Fue lo único que me dijeron. Le dije pásame un número para yo comunicarme y verlas, pásame un video para yo asegurarme de que ellas están bien, y no me quiere responder”, relató.

“No sé su apellido. Sé que se llama Miguel. No lo conozco, nunca lo he visto por fotos. Lo único que sabemos es que estaba en Barranca y eso fue el 30 de octubre”, agregó.

Según Fernanda, la Dirincri, ubicada en la avenida España, ya tiene conocimiento del caso y la Policía solo está a la espera de la documentación necesaria para poder recibir la denuncia. Si tienes información del paradero de Alejandra y/o de su hija, puedes comunicarte al 948 846 625.

PUEDES VER: Joven denuncia acoso en transporte público ante efectivo PNP y este la acosó de nuevo

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431 8140; 330 7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.