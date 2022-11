Blanca Arellano: presunto cómplice del feminicidio deberá declarar ante la Fiscalía

El último martes 22 de noviembre, durante la sesión donde el Poder Judicial (PJ) dictó 9 meses de prisión preventiva contra Juan Pablo Villafuerte, el principal sospechoso del feminicidio de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, se informó que el estudiante Edson Amir Flores Obregón, quien habría sido cómplice del asesinato, fue citado por las autoridades.

La Fiscalía le hizo un llamado al mejor amigo de Villafuerte, ya que según la teoría fiscal, Flores lo acompañó a comprar los elementos que usaría para desaparecer el cadáver de la mujer.

Sin embargo, no se acercó a declarar, pese a que la orden estaría en curso. El hermano gemelo de Edson Amir Flores Obregón negó que hayan sido notificados.

“A mi hermano gemelo lo están involucrando en un crimen que no cometió. Él no tiene nada que ver. Es estudiante de Biología, lamentablemente ha sido compañero de aula de la persona (Juan Pablo Villafuerte). Algo que quiero recalcar es que en ningún momento ha llegado alguna notificación aquí, a mi domicilio, invitándolo para que se acerque. Hemos escuchado a la prensa que está no habido, él está en mi domicilio hace varios días. Emocionalmente no está bien. Él va a brindar su declaración en el transcurso del día”, dijo a Panamericana Noticias.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).