Transportistas se sienten burlados por el primer ministro, Aníbal Torres, tras su arribo a Arequipa

El segundo día de paro indefinido, convocado por transportistas de carga pesada, continúa llevándose de forma pacífica. Sin embargo, los manifestantes se sintieron burlados por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien llegó a Arequipa y no les brindó soluciones a su pliego de reclamos.

“Señor Aníbal, lo que usted ha hecho es deplorable, una ofensa para el transporte de carga pesada (...) Llegó a Arequipa y ni siquiera tuvo la molestia de comunicarse con los dirigentes del sur ”, manifestó Jorge Corrales, vocero del Frente Nacional de Transportistas de Carga Pesada.

En ese sentido, el dirigente culpó al Congreso de la República y Gobierno central por la crisis que atraviesa el sector transporte en el país. “Por los actos de corrupción del Ejecutivo y congresistas, el transporte y el país entero está abandonado”, indicó Corrales.

Es preciso mencionar que el dirigente de transporte recibió, a través de mensajes de WhatsApp, dos propuestas de proyectos de ley por parte del Ejecutivo.

Se trata del proyecto de ley 361-2022, que promueve la contratación preferente de personal o empresa para el desarrollo de actividades económicas circunscritas al transporte de mercancías y transporte de trabajadores . Asimismo, el proyecto de ley 326-2022, que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre.

A pesar de la pretensión de negociación, Corrales se mostró molesto y descartó la posibilidad de levantar la huelga. “Ambos proyectos no se acercan a las normas legales. El Gobierno ha monopolizado el trabajo con empresas privadas. Con estas leyes, pretenden levantar el paro, pero no será así, si no dan una solución concreta”, finalizó Corrales.

Camiones cargados varados

Uno de los problemas que hasta el momento no se soluciona durante el paro indefinido, que inició el 22 de noviembre, refiere a los camiones cargados de frutas y verduras que se hallan varados en ambos costados del kilómetro 48 de la vía Panamericana Sur. Rony Mamani, conductor de un camión que trasladaba papas, manifestó a La República que está estacionado en la zona desde las 00.00 horas del último martes. “ Yo vengo desde el Valle del Tambo y tengo miedo de que los tubérculos se malogren . Este producto solo permanece sin malograrse bajo el sol de dos a tres días”, manifestó el chófer.

Por su parte, el dirigente Javier Corrales consideró como irresponsable la actitud de los transportistas que no acataron la protesta y que hoy padecen por la carga de productos perecibles. “ Se les advirtió sobre este paro indefinido desde hace más de un mes. Lo que buscan estos señores es lucrar en los mercados de Arequipa ”, explicó.

Además, el jefe de la Unidad del Orden y Seguridad Pública de la Región Policial, coronel PNP Carlos Urbina, señaló que buscará un diálogo con los manifestantes para que permitan el pase de camiones cargados de frutas, verduras y tubérculos, así como cisternas de combustibles.

Por otro lado, aseguró que en ningún punto de la región se registraron conflictos entre transportistas ni bloqueos de vía.