Liberan a chofer del bus de Emtrafesa en el que murieron 11 personas en accidente

El último viernes 18 de noviembre, 11 personas murieron a raíz de un accidente sufrido en un bus de la empresa Emtrafesa, en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo (región de La Libertad). Cuatro días después, el martes 22, el conductor fue liberado.

En la audiencia de prisión preventiva, en el cual el fiscal solicitó 9 meses de medida coercitiva para el chofer Roberto Ríos Plasencia, el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo no encontró fundado el requerimiento por la comisión de los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones agravadas .

El juez Nieves Ruiz señaló que los elementos de convicción presentados no fueron concluyentes. “Es un acta inicial (de inspección técnica), de descripción del área de la vía, pero no es un elemento de convicción concluyente (...)”, señaló. Asimismo, expuso que el documento no incluyó “la velocidad en la que transitaba el vehículo” .

Por otra parte, para Ruiz es importante la declaración de los testigos, principalmente, de los propios pasajeros del bus; sin embargo, estos no fueron incluidos. “Este es un gran elemento que genera en el juzgado un estándar de sospecha grave para ayudar en la tesis que maneja el Ministerio Público”.

De igual manera, faltó la medición del GPS para determinar la velocidad y ubicación de la unidad. Tampoco halló que exista un peligro de fuga.