“Te lo juro por Dios que se me metió el demonio”: ladrón dice que robó celular porque estaba poseído

Un sujeto fue capturado luego de robar un celular en la cuadra 13 de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria. De acuerdo a la Policía Nacional, el modus operandi de Tito Parra Aguilar, de 30 años, era subir a un bus de transporte público, observar a su posible víctima, aprovechar un semáforo en rojo para arrebatarle su equipo móvil y bajar de la unidad con toda tranquilidad.

Los agentes del grupo Terna de la PNP ya le seguían los pasos hasta que lograron capturarlo. Cuando le consultaron la razón por la que delinquía, el hombre se justificó con ser supuesta víctima de una posesión demoniaca. “Te lo juro por Dios, por mis hijos, que yo trabajo, pero ahorita se me ha metido el demonio, se me ha cruzado por la cabeza no sé qué cosa y he cogido el celular ”, señaló a la Policía. Sin embargo, Parra Aguilar tiene una larga lista de antecedentes por hurto y robo agravado desde el 2012, según explicó a América el coronel David Villanueva, jefe del Escuadrón Verde.