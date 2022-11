Joven denuncia acoso en transporte público ante efectivo PNP y este la acosó de nuevo

Una injusticia tras otra. El último 11 de noviembre, una joven iba en transporte público cuando se percató que uno de los pasajeros, identificado como Eduardo Alfredo Nuñez Guerrero , la grababa. Indignada, le reclamó y, con la ayuda de las demás personas, lograron llamar a la policía. Uno de los efectivos PNP que acudió fue Alexis García Heredia , quien en lugar de ejercer su labor, la acosó de nuevo, según denunció la agraviada en sus redes sociales.

“Iba a la playa con mi mamá y mi hermanita de 8 años cuando al bajar del micro me percaté que Eduardo Alfredo me estaba grabando por debajo de la falda . Cuando lo confronté, el tipo lo negaba y decía que no había grabado nada, pero cuando un señor del micro también lo confrontó, empezó a decir “ya lo voy a borrar, lo voy a borrar”, escribió la víctima vía Instagram.

Según detalla, ella y los demás pasajeros solicitaron el apoyo de la Policía Nacional del Perú, por lo que se apersonaron tres suboficiales. Estos decomisaron el celular y documento de identidad (DNI) del sujeto y le aseguraron a la víctima que lo llevarían a la comisaría.

Después de dicha intervención, uno de los suboficiales, identificado como Alexis García Heredia, solicitó a la agraviada su DNI y número de celular para informarle sobre los avances del caso. Fue entonces que la víctima sufrió acoso nuevamente.

“Cuando conversamos por WhatsApp, el policía Alexis García Heredia no quiso darme el nombre del acosador para publicarlo en redes y, lejos de eso, se tomaba atribuciones de llamarme “amiga” y encima preguntarme dos veces si estaba soltera o “solterita” (adjunto las capturas). Yo me pregunto, ¿qué clase de policía es este que acaba de asistir un caso de acoso para luego acosar a la víctima? ¿Qué mente tan podrida debes tener para algo así?” expresó.

Una joven iba en transporte público cuando se percató que uno de los pasajeros, identificado como Eduardo Alfredo Nuñez Guerrero, la grababa. Foto: composición LR/ Instagram

La víctima puso una denuncia en contra del suboficial García debido a que no le otorgó el nombre completo de su agresor cuando, por ley, está obligado a hacerlo. Además, por minimizar su denuncia y no abrir la investigación correspondiente.

De la misma forma, denunció a Eduardo Alfredo Nuñez Guerrero por acoso, presentó las pruebas ante la Fiscalía y ha sido citada en enero para las pericias psicológicas.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).