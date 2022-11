“Se me fue la vista”: hombre denuncia que quedó ciego tras consumir bebida Punto D’ Oro con metanol

Efraín Ayabar compró una botella de Punto D’ Oro para compartir con sus amigos un sábado por la noche en el distrito de Independencia. El momento fue ameno, pero todo cambió al día siguiente. Su salud se vio deteriorada porque la bebida alcohólica presentaba altos índices de metanol.

“Sentí mareos y vómitos. Mi mamá me llevó a una posta cerca a mi casa. Veía negro, se me fue la vista. Me derivaron al hospital Cayetano, ahí perdí el conocimiento y entré a trauma shock. No recuerdo nada, pero tengo fotos entubado. (...) Yo tomé Punto D’ Oro sabor maracuyá”, contó a ATV.

El hombre señaló que en anteriores oportunidades había consumido el trago, pero nada le había pasado. Sin embargo, ahora solo “observa sombras”.

“No puedo desplazarme. Yo era chofer, cómo voy a manejar así. El doctor me dijo que no hay opción de recuperar la vista porque el nervio óptico está dañado. Ha pasado más de un mes y sigo igual. Tendré que vender caramelos para apoyar a mi mamá y mi hija”, sostuvo Efraín.

Su madre pidió a la empresa hacerse responsable de la situación de su hijo, ya que fue una de las víctimas de intoxicación por metanol en su producto. También solicitó a la municipalidad mayor fiscalización a las tiendas de Independencia para retirar el stock que aún almacenan.

Otra víctima

Julio Cesar Serrano atraviesa una situación similar. El 4 de octubre, ingirió la bebida con sus amigos. Al día siguiente, presentó vómitos, mareos y pérdida de vista. Cuando acudió al hospital, le realizaron un análisis toxicológico, el cual arrojó un 34,82 de metanol en la sangre. De acuerdo a las cifras, hasta 20 se considera tóxico y más de 50 letal.

PUEDES VER: 7 de cada 8 pacientes con cáncer de pulmón mueren diario en Perú

Punto D’ Oro fue retirada del mercado por alto contenido de metanol

El último 14 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica tras los numerosos casos de intoxicación por metanol. Por tal motivo, tras identificarse que dos bebidas de la marca Punto D’ Oro tendrían la presencia de alcohol metílico, se ha decidido retirarla del mercado.

Según José Villanueva, director ejecutivo de Control y Vigilancia de la Digesa, luego de realizarse los exámenes correspondientes en los laboratorios, se determinó que las bebidas se habrían hecho en una fábrica clandestina.