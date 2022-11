Chiclayo: familias compran agua desde hace 8 días por falta de suministro

Con información de Rosa Quincho/URPI-LR

Un promedio de 70 familias de la UPIS San Martín, Santa Isabel y Los Ángeles, en el distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo (región Lambayeque), no cuentan con el servicio de agua desde hace ocho días. Los vecinos responsabilizan al consorcio Santa Rosa II, que inició una obra de pavimentación en la calle Inca Roca.

Lucio Villegas Cubas, presidente de la junta vecinal, sostuvo para La República que no permitirán que los trabajos continúen desarrollándose en caso de que no exista una solución. Agregó que diariamente están gastando cerca de S/ 30 por hogar para abastecerse con el líquido elemento.

“Tenemos grandes tinas de ropa para lavar. No podemos cocinar y tampoco utilizar los servicios higiénicos. No queremos ingresar a nuestras casas porque todo está sucio y ya no contamos con dinero para seguir comprando agua”, relató una ama de casa.

Epsel dispuso la dotación del servicio de agua a los afectados. Foto: R. Quincho/URPI-LR

En tanto, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) informó que el corte de servicio en el distrito de La Victoria fue originado por la manipulación de válvulas por parte de la empresa contratista.

Por su parte, la gerencia operacional ordenó el abastecimiento a la población usuaria a través de camiones cisterna. El colegio Rotary Club, ubicado en la zona, fue uno de los primeros beneficiarios.

Asimismo, se dispuso que el personal de mantenimiento tome las acciones necesarias para solucionar el problema que afecta a decenas de familias.